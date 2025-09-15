玩香港3天機加酒7999元起　搭商務艙享最新貴賓室吃港點推車

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

想體驗香港最動人的夜晚？國泰航空攜手9家旅遊業者，即日起至9月30日推出「精彩暢遊，夜探香港」三天兩夜機加酒自由行優惠，經濟艙每人最低未稅價7999元起，商務艙每人未稅價1萬7888元起，適用出發日為即日起至2026年3月31日為止。

此次國泰航空與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、東南旅遊、易飛旅遊、易遊網、泰元旅行社、雄獅旅遊、溫馨旅行社等9家台灣旅行社業者合作推出機加酒專案，旅客可選擇台北或高雄出發，並推薦下半年玩香港必看風景。

▲香港美酒佳餚巡禮。（圖／國泰航空提供）

即將於10月23日至26日登場的「香港美酒佳餚巡禮」，有多達300個美酒及美食攤位齊聚中環海濱活動空間， 現場匯聚米其林星級餐廳與世界名廚，更設有「尊尚名酒區」供旅人品鑑頂尖佳釀，並以音樂和萬聖節派對營造熱鬧氛圍。

▲昂坪360「全景纜車」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲香港叮叮車。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，選擇平日前往香港，更能以悠閒步調深度體驗在地文化。白天可盡情慢遊城市，例如搭乘山頂纜車遠眺維多利亞港，乘坐復古叮叮車欣賞中環繁華街景，或登上昂坪360飽覽大嶼山景緻，並於近百年歷史的蓮香樓品嚐正宗港式點心；或是在中環探索亞洲頂尖酒吧、探訪隱士酒吧，以創意調酒為夜晚添上驚喜與餘韻。

▲▼國泰航空逸連堂貴賓室有點心推車。（圖／記者蔡玟君攝）

選擇商務艙專案的旅客，更可享受國泰航空世界級貴賓室服務。桃園機場貴賓室提供設有茶几與閱讀燈的獨立個人座椅Solo Chair，並供應道地牛肉麵、擔擔麵等精緻美饌。香港「玉衡堂」商務貴賓室的「茗茶坊」以靜謐氛圍與倫敦 JING TEA 茶品，帶來優雅的品茗時光；今年改裝重新開幕的「逸連堂」，則以懷舊客製化點心推車，喚起旅人對港式餐廳的經典回憶。

▲育空北方航空與華航開啟聯營合作。（圖／記者蔡玟君攝）

而加拿大育空北方航空（Air North, Yukon’s Airline）近日宣布與中華航空攜手推出全新的聯程航班。透過這項合作與育空北方航空在育空特區的航空網絡，華航的旅客將可享受更便捷的轉機服務，前往加拿大全境12個熱門航點，航線橫跨東西兩岸並延伸至北方，涵蓋卑詩省、亞伯達省與安大略省三大省份，以及育空和西北兩大特區。此合作不僅擴展了華航的航網版圖，也為旅客開啟探索加拿大北方的嶄新契機。

為進一步深化亞洲與加拿大市場的航空網絡、提升台灣與育空特區的連結便利性，雙方同步推出「一本票」聯程服務。旅客可直接透過華航預訂含育空北方航空加拿大內陸航段的機票，抵達溫哥華後無需再次辦理登機及行李托運，即可順利轉乘育空北方航空航班，暢遊加拿大內陸城市，並探索風光壯麗的育空特區。

▲加拿大育空平均每年有超過200個夜晚會出現極光。（圖／育空特區觀光廳提供）

透過這項協議，旅客可節省更多轉機時間，從溫哥華輕鬆飛往育空特區，親身體驗世界級的四季美景──冬季壯麗的極光、夏季永晝與原始荒野。重點航點包括以極光聞名全球的白馬市（Whitehorse）、承載淘金熱歷史與文化魅力的道森市（Dawson City），以及位於北極圈內、展現原住民文化與荒野自然風貌的奧德克羅村（Old Crow）等地。