台南療癒系水豚甜點店！近距離摸卡皮巴拉　吃每日現做水果塔

▲MOGU KABI豆塔專賣店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

你喜歡看起來呆呆萌萌的水豚嗎？台南知名甜點伴手禮店「MOGU KABI 豆塔專賣店」，今年開始開放讓民眾可以近距離和水豚互動，不僅能拍照還能輕輕撫摸，同時能在店內享用招牌長條夏威夷豆塔與水果塔，療癒心靈與味蕾，開幕以來一直是台南的人氣店舖。

▲MOGU KABI豆塔專賣店內空間。（圖／記者蔡玟君攝）

「MOGU KABI 豆塔專賣店」開業已有三年時間，業者因熱愛水豚，以水豚療癒呆萌形象為靈感設計專屬IP，並打造一間結合水豚與甜點伴手禮的專賣店。店內空間明亮溫馨，分為購物內用區與水豚飼養區，最初僅開放民眾可透過窗戶欣賞水豚樣貌，今年開始開放民眾可進入近距離接觸，但不能餵食。

▲▼民眾可以近距離親近水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

目前店內共育有4隻水豚，業者表示，水豚是群居動物，做什麼都會一起，有時可看到牠們陸續排隊跳下水，或又同時上岸曬太陽、用餐，各種可愛模樣讓許多遊客直呼超可愛。

▲▼獨家研發的長條型夏威夷豆塔。（圖／記者蔡玟君攝）

MOGU KABI 豆塔專賣店另一大亮點就是獨家研發的長條型夏威夷豆塔與每天現做的限量水果塔。長條型夏威夷豆塔採用法國AOP認證奶油製作酥脆塔殼，搭配飽滿A級夏威夷豆、日本十勝乳霜製作的奶油，吃起來酥脆香甜且奶香濃郁，是店內招牌伴手禮。

▲新鮮現做的水果塔，連盛裝的盤子都是訂製。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼水果塔都是每天現做。（圖／記者蔡玟君攝）

每日現做的水果塔也有多種風味選擇，如藍莓、綜合水果、草莓塔、綠葡萄塔、巧克力櫻桃塔、檸檬塔等，抹茶控則別錯過小柳津抹茶塔口味，水果依照季節變換，讓客人吃得到四季滋味。由於店內仍以販售豆塔禮盒為主，若是內用，一旁提供免費麥茶讓顧客免費飲用。

▲▼台南禧榕軒大飯店與店家合作推出住房專案。（圖／記者蔡玟君攝）

台南禧榕軒大飯店看好可愛的水豚療癒魅力，也與MOGU KABI 豆塔專賣店合作推出住房專案，即日起至10月19日為止，入住飯店就送加贈「MOGU KABI 夏威夷豆塔」及門市豆塔禮盒9折優惠券，同時享有隔天早餐吃到飽，每晚4599元起，官網訂房加購高鐵車票還享78折起優惠，雙人台北－台南來回最高可省1200元起。

▲超萌「泡湯卡比胖拉」現身安平漁人碼頭。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，台南市政府從即日起至10月19日為止，在安平漁人碼頭推出「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動，首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，主視覺包括在水上放置1組高達12公尺的超萌泡湯水豚，以及2組高達5公尺陸上中型氣偶，包括捧著一碗寫著「TAINAN」擔仔麵的坐姿水豚，以及可愛的趴姿水豚。

▲▼還有不同造型的中型氣偶水豚。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，在大型氣偶周邊設有50隻水豚紙雕裝置，並有3種造型，包括頂著橘子趴著睡覺的水豚、眼冒愛心的水豚，以及帶著可愛橘子的水豚玩偶，讓民眾拍得過癮。而在活動期間平日晚上6點至8點、假日晚上6點至9點期間，每30分鐘有一場燈光秀演出，每場次3分鐘，讓可愛水豚藉由燈光展現別樣魅力。