首波秋芒！陽明山「賞芒小旅行」9/15起開放報名　關渡有藝術季

▲陽明山擎天崗芒草10/15花況,芒草,陽明山芒草,擎天崗草原中央步道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山擎天崗往年10月15日芒草盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

陽明山因面迎東北季風、海拔高，每年約在9月下旬至11月進入芒花季，是北台灣最早的賞芒勝地。陽管處為讓遊客深入了解這片美麗的秋景，今年再次推出「2025陽明山古道秋芒之旅」，活動將分為兩梯次，分別於10月19日與10月22日舉行，並從明（15日）早10點起開放網路報名。

▲陽明山古道秋芒活動，全程由陽明山國家公園解說員帶領走讀。（資料照／陽管處提供）

▲陽明山古道秋芒活動，全程由陽明山國家公園解說員帶領走讀。（資料照／陽管處提供）

陽明山以金包里大路（又名魚路古道）為主要賞芒熱點，每到芒花紛飛的秋季，更吸引無數遊人在此流連。10月起，花穗剛結出來時呈現紫紅色，開花後漸漸轉為白色，一直到11月，銀白色的花穗如棉絮般布滿山頭，隨風起伏如同掀起浪花，令人陶醉，徜徉在大自然帶來的療癒舒心。

▲陽明山古道秋芒。（圖／陽管處提供）

▲10月起，陽明山秋芒花穗剛結出來時呈現紫紅色，開花後漸漸轉為白色。（資料照／陽管處提供）

「2025陽明山古道秋芒之旅」將在10月19日、10月22日展開，今年同樣從上磺溪停車場出發，上坡的路段除了可以體驗先民連夜挑魚的辛勞外，沿途還能見到豐富的人文遺跡，包括運輸白土礦的陶管、許顏橋、大路邊田等，解說員將一併講解地質、植物生態，以及先民生活景況，體驗兼具人文歷史意義的古道。活動將於9月15日上午10點起開放網路報名，費用每人800元，每梯次30人（不足15名則取消該梯次）。

▲陽明山古道秋芒活動，全程由陽明山國家公園解說員帶領走讀。（資料照／陽管處提供）

▲陽明山古道秋芒活動沿途能見到豐富的人文遺跡，包括運輸白土礦的陶管、許顏橋、大路邊田等。（資料照／陽管處提供）

而「2025關渡國際自然藝術季」今（14日）於關渡自然公園開跑，展出來自立陶宛、美國、荷蘭、韓國等多國藝術家的作品，以及在地學生們共同創作的《我是彈塗魚》、環境藝術家與民間合作企業共創的《浮脈》等7件藝術作品，包含作品導覽、回顧展、小劇場表演及濕地導覽等活動，展期將持續至12月31日止。

另外，10至12月的每周日皆開設「親子藝起來」手作課程，在11至12月也陸續舉辦「綠色生活家」系列活動，及規劃《關渡名人講堂》、《藝術季有約》等系列講座。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山 芒花季 芒草季 古道秋芒之旅 2025關渡國際自然藝術季

