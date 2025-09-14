中秋連假限定！士林官邸「70盆珍稀盆景」免費看　DIY僅300元

▲「2025台北漢風盆景展」搜羅名家精選之珍稀盆景，從數十年至百年以上的老樹到造型獨具的作品，加起來超過千歲。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／台北報導

中秋雙十連假來趟綠意小旅行！「2025台北漢風盆景展」將於10月9日至10月12日在士林官邸公園開跑，今年網羅高海拔地區的松樹、柏樹，以及花果類的珍稀盆景，外加6場「綠色教室」可學習盆景DIY，將園藝知識生活化。

士林官邸公園秋日花展一波接一波，秋石斛與觀葉植物展將於9月20日至10月19日登場，接著在10月9日迎來為期四天的「2025台北漢風盆景展」，就位在士林官邸公園駐警室前廣場。

「2025台北漢風盆景展」以「擁抱地球、綠能永續」為主題，搜羅全國名家精選之珍稀盆景，從數十年至百年以上的老樹到造型獨具的作品，加起來超過千歲，展現東方園藝美學的極致韻味。

這次網羅高海拔地區的松樹、柏樹，以及花果類的盆栽，如金豆干、狀元紅、茶花、七里香、九重葛等名家精選之珍稀盆景共60盆，另外有古盆器和古石10盆。

▲▼6場「綠色教室」盆景賞析導覽免費，盆景DIY僅需收取300元材料費。（圖／公園處提供）

展期四天，北市公園處推出6場「綠色教室」，邀請多位專業講師開設盆景DIY、松樹照護、盆栽美學、創意示範與基礎管理等課程，民眾能在互動教學中學會修枝、澆水、養護技巧，同時領略植物背後的自然哲學與生活美感，讓園藝知識走進日常；賞析導覽免費，盆景DIY僅需收取300元材料費。

▲西式庭園噴水池旁，粉萼鼠尾草開出紫色花序，映襯藍天綠葉十分顯眼。（圖／翻攝自Facebook／士林官邸旅客 ）



此外，目前在士林官邸公園西式庭園噴水池旁，粉萼鼠尾草開出紫色花序，映襯藍天綠葉十分顯眼，民眾路過時別錯過。