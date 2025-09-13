ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「台北水舞嘉年華」開幕直擊！37天都有表演　水火共舞還有10/4場

▲「2025台北水舞嘉年華」今（13日）於松山錫口碼頭彩虹橋開幕，一路展至10月19日。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

「2025台北水舞嘉年華」今（13日）於松山錫口碼頭彩虹橋啟動，台北市長蔣萬安表示，水舞嘉年華去年首次舉辦，共累計80萬人次參觀，帶動饒河街增加近2成人潮，民眾可順遊慈祐宮拜拜、五分埔逛街。除了連續37天都有水舞秀，開幕式和10月4日加碼水舞結合七彩低空焰火的「水火共舞」限定場。

▲▼台北市長蔣萬安（右6）表示，水舞嘉年華去年首次舉辦，共累計80萬人次參觀，帶動饒河街增加近2成人潮；看完6點半水舞的散場人潮。（圖／記者彭懷玉攝）

今年水舞展演全面升級，不僅首創「河面加橋面雙水舞」共演，更打造120公尺「雙水幕」水舞平台。而首度推出的「水火共舞」限定場，分別在今天開幕式晚間6點半和10月4日「追愛音樂祭」兩天登場，以三區域同步展演，震撼視覺效果收服觀眾的心。

▲▼「水火共舞秀」以七彩水舞結合震撼的低空焰火，錯過今晚還有10月4日場次。（圖／記者彭懷玉攝）

「水火共舞秀」以七彩水舞結合震撼的低空焰火，輔以雷射光效、火龍等特效，呈現爆破、拱門、風車、太陽等多款空中搖擺噴泉，視覺效果再升級，眾人看得如癡如醉。接著晚間7點，YOYO藝人以星光踢踏舞與水舞共演，營造別具特色的「人水共舞」。

▲2025水舞嘉年華從9月13日展至10月19日，每晚6點30分至8點30分，每30分鐘一場。（圖／記者彭懷玉攝）

2025水舞嘉年華從9月13日展至10月19日，每晚6點30分至8點30分，每30分鐘一場由燈光、水舞與音樂交織的5分鐘展演。觀傳局預告，接下來每周末都有主題互動舞台，無論是親人、好友或情侶，都適合到彩虹橋共創美好回憶。

▲內湖側欣賞「2025台北水舞嘉年華」也很迷人。（圖／讀者提供）

此外，今年的水岸環境也全面升級，北市府水利處在活動場域全新打造眺望平台、水岸階梯及座椅等水岸休憩空間。水利處說，工程於8月19日完成，眺望平台向外延伸3.5至7公尺，約可容納200人，民眾由基四號疏散門進入即可抵達。

▲▼眺望平台向外延伸3.5至7公尺，約可容納200人；YOYO家族氣偶也在水岸迎賓。（圖／記者彭懷玉攝）

觀傳局推薦，民眾可以站在眺望平台上俯瞰水舞全景，或坐在面向基隆河的整排水岸階梯上，邊享用美食，邊觀賞水舞展演。現場還有YOYO家族氣偶、愛情藝術牆及LOVE等打卡點，讓遊客在欣賞水舞之餘，也能感受全新水岸風貌。
 
觀傳局提醒，為避免演出期間水舞噴濺至人身，每場演出前5分鐘，彩虹橋將進行雙向管制，演出結束後即恢復通行；另松山側從成美長壽橋至麥帥一橋間的自行車道，今（13日）至晚間10點前進行管制，請民眾改道內湖側騎行。

