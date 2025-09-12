ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
旭集台北3店限定　9/30前下午餐新增「雪蟹腳」吃到飽

▲旭集雪蟹腳。（圖／饗賓集團提供）

▲旭集台北3店9/30前下午餐新增「雪蟹腳」吃到飽。（圖／饗賓集團提供）

記者黃士原／台北報導

饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，原本午晚餐就可以享有「雪蟹腳」吃到飽，9月15日至30日於台北3家門市下午餐時段也能品嚐到，同時推出由日本A5和牛、鮑魚、雪蟹等高級食材製作的5道限定料理。

為滿足食家饕客吃蟹欲望，旭集台北信義店、台北天母店及台北微風店3門市，9月30日前於平、假日下午餐升級供應雪蟹腳，等於任何餐期都能無限享用。雪蟹在日本又稱松葉蟹，肉質比其他蟹類還要紮實飽滿，是許多老饕心中的最愛。

▲旭集雪蟹腳。（圖／饗賓集團提供）

▲台北旭集3間門市端出5道限定料理。（圖／饗賓集團提供）

不只有無限自取的雪蟹腳，9月15日起至10月31日止，台北旭集3間門市也端出5道限定料理，分別是「蟹膏蟹肉鮭卵手捲」、「香穗雪蟹茶巾揚」、「炙饌松露A5和牛卷」、「嫩煎鮑魚佐蕈菇奶油醬」、「極上A5和牛壽喜燒」。

此外，饗食天堂台南西門店、高雄三多店、高雄夢時代店11月30日前無限供應雪蟹腳，而且加菜不加價，最低只要898元就能雪蟹腳吃到飽。

▲礁溪長榮鳳凰酒店推出周日限定奢華早午餐。（圖／業者提供）

另外，礁溪長榮鳳凰酒店就宣布從9月14日起推出「周日限定奢華早午餐」，一次集結龍蝦、澳洲和牛、鱈場蟹、干貝、戰斧豬排、松葉蟹腳、廣島生蠔等頂級食材。凡於周六入住含餐專案，即可於周日免費享受價值1580元的海陸早午餐盛宴，吃得到龍蝦三重奏、現切爐烤和牛到松葉蟹腳與鮭魚卵海鮮丼飯。

