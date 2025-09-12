ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
澎湖消費券11月起發放！遊客免費領500　領取條件、地點全公開

▲▼澎湖外垵漁港觀景台，澎湖小希臘，台版聖托里尼，澎湖旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖為促進冬季觀光，推出澎湖消費券。上圖為外垵漁港觀景台。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖縣政府宣布將從11月1日起至2026年1月31日為止，推出「冬遊澎湖消費券」方案，促進冬季觀光。凡非澎湖籍旅客，只要於活動期間入境澎湖並入住合法旅宿至少一晚，即可憑入境登機證或船票紙本正本、身分證明及住宿證明，領取總額500元消費券，換完為止。

為了促進澎湖冬季觀光，此次澎湖縣政府向旅客發放澎湖消費券，每人可領5張100元面額消費券，可使用期限至2026年2月6日為止，包含餐飲、住宿、交通、購物及攤商均可使用。

此次澎湖消費券共有5處兌換地點，包括澎湖海洋地質公園中心旅遊資訊站、縣府大門警衛室、篤行十村雨生館資訊站、望安、七美兩鄉服務據點。

▲▼澎湖二崁聚落，澎湖旅遊，傳統聚落保存區，閩南傳統建築。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖有許多特色景點，上圖為二崁聚落。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年更首度與飯店業者合作，目前已有18家特約飯店加入，自由行遊客只要在該飯店櫃檯辦理入住，即可兌換。民眾需注意的是，飯店兌換消費券方法僅限入住該飯店的旅客。

本次活動特別搭配「刮刮樂抽獎」驚喜加碼，凡領取消費券者即可獲得一張刮刮樂，總計發行7萬5000張，提供超過4000份精美禮品，讓旅客在使用消費券之外，還能享受中獎驚喜，旅程更添樂趣。中獎者持中獎刮刮樂可至澎湖海洋地質公園中心兌換。

為擴大消費誘因，有部分業者提出「消費券放大術」優惠，使用500元即可享三倍回饋，甚至贈送澎湖特色餐點或額外抵用券，讓遊客感受到實實在在的優惠。

▲▼澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖鯨魚洞。（圖／記者蔡玟君攝）

活動期間，龍門閉鎖陣地、生活博物館、西嶼彈藥本庫、金龜頭砲台、洪根深美術館、開拓館、海洋資源館、第一賓館、小門地質館九大文化場館，將全面免費開放，並提供「澎湖好行」北環、湖西、澎南3路線及公車免費搭乘，讓遊客以更輕鬆的方式暢遊各大景點。

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

福隆沙雕藝術季延長至10月

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

