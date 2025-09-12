藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋今日登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

台灣粉絲們等到了！藏壽司再度與「吉伊卡哇」攜手合作，18款日本原創造型扭蛋今日登場。業者表示，首3天全台門市預約幾近全滿。

日前藏壽司宣布再度與吉伊卡哇合作，18款日本原創造型扭蛋今日登場，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。

藏壽司去年8月首度推出吉伊卡哇聯名扭蛋，引起粉絲瘋搶，甚至有網友在Threads求助，希望有人幫他去吃藏壽司，還開出補貼價，由商品太過搶手，活動因此提前20天結束，成為藏壽司最短命的聯名活動。今年再度與吉伊卡哇合作，藏壽司表示，目前活動首3天全台門市預約幾近全滿，也根據去年的經驗做好準備。

另外，壽司郎日前起推出「鮭魚季」活動，新菜色包括韓式風格的「鮭魚親子生菜海苔包」、視覺吸睛「酪梨鮪鮭卷」、清爽簡單的「檸檬胡椒炙燒生鮭魚 40元」、以及魚脂交融奶香的「炙燒奶油生鮭魚」、「青森縣產鱒鮭拼盤」。壽司郎也首次與人氣YouTuber「厭世甜點店」跨界合作，推出限量甜點「蒸的厭世焙茶布丁」。

壽司郎繼台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，第一家店進駐環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕，同時推出優惠活動，9月26日至10月2日消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿300元再送「折價券小卡」1份，以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。