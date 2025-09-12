ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場　首3天全台門市預約全滿

▲藏壽司再度聯名「吉伊卡哇」，18款原創造型扭蛋今日登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

台灣粉絲們等到了！藏壽司再度與「吉伊卡哇」攜手合作，18款日本原創造型扭蛋今日登場。業者表示，首3天全台門市預約幾近全滿。

日前藏壽司宣布再度與吉伊卡哇合作，18款日本原創造型扭蛋今日登場，包含5款壽司造型的「立體吊飾」，像是吉伊卡哇穿上了可愛的鮪魚壽司造型服飾、栗子饅頭則是以舒服地泡在湯品中的造型亮相；8款壽司迴轉帶「徽章」，可以看到吉伊卡哇和朋友們手持武器，生動地在迴轉壽司帶上揮舞；「磁貼2件套」則有5款。

▲5款壽司造型「立體吊飾」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司去年8月首度推出吉伊卡哇聯名扭蛋，引起粉絲瘋搶，甚至有網友在Threads求助，希望有人幫他去吃藏壽司，還開出補貼價，由商品太過搶手，活動因此提前20天結束，成為藏壽司最短命的聯名活動。今年再度與吉伊卡哇合作，藏壽司表示，目前活動首3天全台門市預約幾近全滿，也根據去年的經驗做好準備。

▲酪梨鮪鮭卷。（圖／壽司郎提供）

另外，壽司郎日前起推出「鮭魚季」活動，新菜色包括韓式風格的「鮭魚親子生菜海苔包」、視覺吸睛「酪梨鮪鮭卷」、清爽簡單的「檸檬胡椒炙燒生鮭魚 40元」、以及魚脂交融奶香的「炙燒奶油生鮭魚」、「青森縣產鱒鮭拼盤」。壽司郎也首次與人氣YouTuber「厭世甜點店」跨界合作，推出限量甜點「蒸的厭世焙茶布丁」。

壽司郎繼台南、高雄後，終於把版圖拓展到屏東了，第一家店進駐環球購物中心，9月26日至10月9日試營運，10月10日正式開幕，同時推出優惠活動，9月26日至10月2日消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿300元再送「折價券小卡」1份，以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。

關鍵字： 藏壽司 吉伊卡哇 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【有錢任性】婦開保時捷停路中倒垃圾！騎士怒：太誇張

推薦閱讀

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

福隆沙雕藝術季延長至10月

福隆沙雕藝術季延長至10月

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

赴日買整髮器遭沒收　專家曝關鍵

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迪士尼探險號首航延期　2補償方案曝

手搖飲買1送1消暑優惠

礁溪五星酒店推周日限定奢華早午餐

台南50隻「卡比胖拉」大量出沒中

藏壽司18款「吉伊卡哇」扭蛋今日登場

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

盤點「港點吃到飽」餐廳　

雜草叢生小路深藏三合院秘境！

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

熱門行程

最新新聞更多

雄嗨調酒節周末開喝！ 70酒吧餐車in愛河

有153年歷史的馬祖東莒島燈塔修繕完成　今日起重新開放

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

旭集台北3店限定下午餐新增雪蟹腳吃到飽

吉隆坡跨越半世紀海南茶老字號！

3位「玩火」名廚客座台南晶英

澎湖消費券11月起發放　遊客免費領500

秋田360度迴轉展望台　一圈13分鐘看盡日本海景色

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366