亞洲首艘「迪士尼探險號」首航延至明年3月　2補償方案曝光

▲迪士尼探險號宣布延期。（圖／迪士尼遊輪提供）

記者蔡玟君／台北報導

備受矚目的「迪士尼探險號」原訂於今年12月15日於新加坡首航，但迪士尼郵輪今（11日）宣布，因造船過程碰到意料之外的情況，必須將首航延後至明年（2026）3月10日，並提出2大補償方案。

迪士尼探險號是迪士尼郵輪第一艘以亞洲為母港的遊輪，備受旅客期待，郵輪公司現在表示受到造船過程意料之外的因素影響，但為了提供更好的品質，且確保每項細節都符合旅客對迪士尼的期待，決定將首航日延至明年3月10日，原定12月15日至2026年3月12日的航程都將受到影響。

▲▼迪士尼探險號是首艘以亞洲為母港的迪士尼郵輪。（圖／迪士尼遊輪提供）

郵輪公司也提出補償方案如下：

1.首航旅客

原本就預訂12月15日首航航次的旅客，訂單自動轉移至新的2026年3月10日首航，並享有50%航程票價優惠。若旅客無法於新日期啟航，可在今年9月21日前申請全額退款，同時仍保留未來預約其他航程時，可使用50%折扣優惠的補償。

2.其他受影響的旅客

預訂其他航次但被取消的旅客，將自動退還款項至原本支付方式，並同樣獲得預約未來其他航程可享有50%折扣優惠。旅客需注意的是，郵輪公司提供的50%未來航程折扣優惠將在今年10月8日顯示於旅客的帳戶中，若在此之前已有新的訂單，折扣會自動套用，並於72小時內提供更新確認書。

若尚未決定航程，折扣優惠也必須在2026年3月31日前完成訂位，且發日期需在2027年3月 31日或之前，而迪士尼探險號2027年的新航程將從明年3月起開放預訂。

迪士尼探險號在台灣也掀起高討論度，多家旅行社均有販售。雄獅旅遊表示，將依船公司規定辦理。旅遊電商Klook則回應，理解這個消息讓人失望，如果旅客有任何疑問，也能隨時與Klook客服聯繫，他們將盡力提供協助，後續Klook和迪士尼郵輪將會公佈更多兌換的詳情以及條款和細則。

KKday也表示，對於選擇全額退款的旅客，KKday 將於 14 個工作日內通知刷卡銀行進行退款作業，實際退款時間將依各銀行處理流程為準，我們也會全力加速處理，盡快將款項退還至顧客帳戶，還請敬請安心等待。更多細節與折扣優惠使用方式，KKday收到遊輪公司確認後也會盡快通知顧客。