台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

▲2025台北水舞嘉年華昨晚試燈。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

第二屆「台北水舞嘉年華」將從9月13日起於松山錫口碼頭彩虹橋開跑，一連37天帶來不間斷水舞盛宴。在此之前，觀傳局進行試燈，今年除了新打造120公尺「雙水幕」水舞平台，水柱高度將達15-20公尺，且在兩旁新增逾10公尺高的雙屏幕，搭配5首華語流行音樂組曲，營造秋夜浪漫盛事。

▲▼「雙水幕」水舞平台高120公尺，水舞高度達15至20公尺，兩旁更新增10公尺高雙屏幕。（圖／記者彭懷玉攝）



為配合錫口碼頭改善工程，邁向第二年的「2025台北水舞嘉年華」延至9月中登場。在13日正式開跑前，《ETtoday新聞雲》搶先目睹試燈過程，與去年不同的是，今年除了橋上的銀幕和水柱，也在基隆河面上新增水舞平台，形成橋上和水面「雙水幕」呼應，此外，也在河面新增兩座10-12公尺高的屏幕，投影萬花筒般的特效，延伸視覺效果。

▲▼兩座10至12公尺高屏幕，靠近內湖端水面增設水舞燈光。（圖／記者彭懷玉攝）



搭配的歌曲也是一大亮點，由五月天《離開地球表面》、張惠妹《三天三夜》等5首華語流行音樂組曲輪播，炒熱現場氣氛，路過民眾聽到耳熟能詳的歌曲，紛紛轉過頭來拍照，詢問同伴「是有演唱會嗎？」觀傳局指出，屆時會有5種組曲搭配水舞秀，每周呈現不同驚喜。

▲▼周邊橋上有布置燈飾；每場演出前10分鐘，彩虹橋將進行雙向管制。（圖／記者彭懷玉攝）



活動場域位在錫口碼頭彩虹橋旁，交通便利，民眾可搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，從基隆河四號疏散門進場。不過，由於橋上風勢較強，為避免途中水舞噴濺至人身，每場演出前，彩虹橋雙向管制10分鐘，待演出結束後恢復通行。

2025台北水舞嘉年華

時間：9月13日至10月19日（每晚6點30分至8點30分，每半點展演一場5分鐘水舞秀，一天共5場）

地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段

水火共舞：9月13日18:30、10月4日19:00

人水共舞：9月13日19:00、10月4日18:30