ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北水舞嘉年華先看！彩虹橋、基隆河「120米雙水幕」　5組曲輪播

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北水舞嘉年華昨晚試燈。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

第二屆「台北水舞嘉年華」將從9月13日起於松山錫口碼頭彩虹橋開跑，一連37天帶來不間斷水舞盛宴。在此之前，觀傳局進行試燈，今年除了新打造120公尺「雙水幕」水舞平台，水柱高度將達15-20公尺，且在兩旁新增逾10公尺高的雙屏幕，搭配5首華語流行音樂組曲，營造秋夜浪漫盛事。

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「雙水幕」水舞平台高120公尺，水舞高度達15至20公尺，兩旁更新增10公尺高雙屏幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

為配合錫口碼頭改善工程，邁向第二年的「2025台北水舞嘉年華」延至9月中登場。在13日正式開跑前，《ETtoday新聞雲》搶先目睹試燈過程，與去年不同的是，今年除了橋上的銀幕和水柱，也在基隆河面上新增水舞平台，形成橋上和水面「雙水幕」呼應，此外，也在河面新增兩座10-12公尺高的屏幕，投影萬花筒般的特效，延伸視覺效果。

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼兩座10至12公尺高屏幕，靠近內湖端水面增設水舞燈光。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

搭配的歌曲也是一大亮點，由五月天《離開地球表面》、張惠妹《三天三夜》等5首華語流行音樂組曲輪播，炒熱現場氣氛，路過民眾聽到耳熟能詳的歌曲，紛紛轉過頭來拍照，詢問同伴「是有演唱會嗎？」觀傳局指出，屆時會有5種組曲搭配水舞秀，每周呈現不同驚喜。

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼周邊橋上有布置燈飾；每場演出前10分鐘，彩虹橋將進行雙向管制。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025台北水舞嘉年華試燈,彩虹橋,台北水舞嘉年華。（圖／記者彭懷玉攝）

活動場域位在錫口碼頭彩虹橋旁，交通便利，民眾可搭乘捷運至松山站1號出口，往松河街方向步行約3分鐘，從基隆河四號疏散門進場。不過，由於橋上風勢較強，為避免途中水舞噴濺至人身，每場演出前，彩虹橋雙向管制10分鐘，待演出結束後恢復通行。

2025台北水舞嘉年華
時間：9月13日至10月19日（每晚6點30分至8點30分，每半點展演一場5分鐘水舞秀，一天共5場）
地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段
水火共舞：9月13日18:30、10月4日19:00
人水共舞：9月13日19:00、10月4日18:30

關鍵字： 台北市旅遊 松山區旅遊 2025台北水舞嘉年華 水舞秀 水舞 夜間景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

推薦閱讀

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

手搖飲買1送1消暑優惠

手搖飲買1送1消暑優惠

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo全新芋頭冰沙限量買1送1

飛韓國注意！仁川等15機場19日起大罷工

台北凱達大飯店中餐廳推港點吃到飽

盤點「港點吃到飽」餐廳　

三商巧福牛肉麵特價109元連推6天

淡水「美人樹大道」花開3成

M9和牛牛排吃到飽800有找！

大小郵輪飯店買1送1　加贈早餐、宵夜

饗食天堂南部限定雪蟹腳吃到飽　

釜山「新開幕飯店」海景房2千元有找

熱門行程

最新新聞更多

墓碑鎮首推「禁忌VIP、怨靈礦屋」

沖繩雨天備案景點！

南韓機場大罷工　旅行社：暫無影響

7-11推大谷翔平周邊　萊爾富果昔「穿裙子買1送1」

金廈低價團強迫消費上萬元　觀光署啟動調查：最高可罰200萬元

清心福全X變種吉娃娃推新周邊、紙杯

林口傍晚限定30元香菇肉粥！

2025台北水舞嘉年華實景搶先看！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366