18萬株花海提前報到！北市大佳河濱「向日葵開3成」　9月底最美

▲準備拍日出的柯姓網友發現，大佳河濱公園內的向日葵已逐漸開花。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／綜合報導

北市首波向日葵花海提前報到！準備拍攝日出的柯姓網友發現，大佳河濱公園內的向日葵已逐漸開花，遂分享於賞花社團。台北市水利處表示，今年向日葵種植逾18萬株，面積達5210平方公尺（約1576坪），目前花開近3成，預估9月下旬盛開，10月初開始凋謝。

▲大佳河濱內的向日葵昨（8日）已逐漸開花，目前花況約3成。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

每年都在10月底開花的向日葵，今年提前在大佳河濱公園迎賓，令無意間發現的網友又驚又喜。柯姓網友經常為了拍大佳河濱公園日出摸黑抵達，剛好昨天待了晚一點，發現向日葵已悄悄開花，約莫在清晨6點時拍下照片，可見橘紅光暈灑在鮮黃色花朵上，顯得格外唯美，再過一陣子將更壯觀。

▲目前一小區已花開茂盛，預估9月下旬全數盛開。（圖／網友Chao TI KO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

水利處指出，大佳河濱內的向日葵總數約187,560株，有橙花黑心跟橙花黃心兩品種，占地達5210平方公尺（坪數約為1576坪），實際上，比往年1300平方公尺（393坪）還廣了4倍之多，目前一小區已花開茂盛，整體花況近3成，預估9月下旬盛開，並於10月初開始凋謝。

▲大佳河濱公園內的向日葵花開3成就已足夠美。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲民眾從基9號疏散門進入，往噴泉方向即可看到向日葵花海。（圖／台北市水利處提供）



水利處說，今年不只增加向日葵種植面積，還有約2.2萬盆金針花，以及白、粉色百日草、黃波斯菊接著綻放，民眾從基9號疏散門進入，往噴泉方向即可看到花海，或定位「花博大佳河濱公園區」就能找到，想避開人潮，不妨先來取景。