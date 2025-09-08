「阿提哈德航空」今首航台灣！未來天天飛　中轉客享免費兩晚住宿

▲阿提哈德航空以曼城足球彩繪機首航，於今天中午時降落桃園國際機場。（圖／翻攝自桃園國際機場臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

中東三雄之一的阿提哈德航空今（8日）早上抵達台灣，正式開啟「台北－阿布達比」直航服務，且天天都有航班。阿提哈德開航對台灣旅客來說，除了提供前往中東旅遊多一個航班選擇，藉由阿布達比前往歐洲也很方便。阿提哈德更提供旅客中轉計劃，最多提供兩晚免費住宿，讓旅客能探索在地風景。

阿提哈德航空今年規劃最大規模網路擴張計劃，台北就是其中一站，此次首航更以曼城足球隊彩繪機飛抵台灣。即日起，「台北－阿布達比」每天都有一個來往航班，晚上7點35分自桃園機場出發，當地時間隔日凌晨0點15分抵達阿布達比機場；回程為當地時間晚上9點45分自阿布達比機場出發，台灣時間隔日早上9點50分抵達桃園機場。

▲商務艙。（圖／翻攝自Etihad Airways臉書專頁）

航班採由兩艙等布局的波音787客機執飛，配備28個開間商務艙和262個智慧經濟艙座位。開間商務艙為1-2-1配置的走道座位，可延伸成約200公分長的180度平躺睡床，並配備18.5吋個人觸控電視與降噪式耳機，充電插座與USB連接孔。

針對長程線航班，阿提哈德航空亦提供舒適的整套居家服飾，與記憶床墊的夜床服務。相較於傳統的套裝式菜單，阿提哈德航空獨樹一格提供商務艙乘客隨點即烹的單點式菜單，乘客可於自己喜歡的時間享受。

▲阿提哈德航空商務艙過夜包示意圖。（圖／翻攝自Etihad Airways臉書專頁）

過夜包也是提升飛航途中舒適度重要一環。業者與國際知名品牌喬治亞曼尼（Giorgio Armani）和英國天然奢華保養品牌 ESPA 合作，如商務艙過夜包內含英國奢華品牌-ESPA護膚產品，包括滋養唇膏、臉部保濕噴霧和煥膚手部和身體乳液，以及方便的小備品，包括毛絨拖鞋、眼罩、耳塞和旅行潔牙組。

▲經濟艙示意圖。（圖／翻攝自Etihad Airways臉書專頁）

經濟艙則設有獨家「頭部支撐翼」、32英吋椅距、11吋高清晰觸控螢幕以及充電插座與USB連接孔，乘客亦可付費選擇36英吋的長椅距座位（Extra legroom seat）。同時每個航班均提供經濟艙乘客免費熱餐點或輕食，以目的地在地的當季新鮮食材烹製而成。

▲阿布達比轉機簽證可透過航司官網申請。（圖／翻攝自阿提哈德航空官網）

為了讓轉機客也願意花時間在阿布達比停留、探索當地魅力，阿提哈德提供「旅客中轉計劃」，只要中轉停留時間超過24小時且訂有下一段航點機票，即可透過官網預約最多兩晚的免費飯店。

台灣旅客需留意的是，若規劃使用中轉計劃在當地停留，必須另外申請過境簽證，單次入境48小時過境簽證費用為55AED（近新台幣460元），可透過航司官網申請，需準備有效期間超過1個月以上護照、彩色照片、機票預訂證明（含飛去阿布達比與前往下一目的地機票），申請時間為4個工作日。

▲阿聯酋航空。（圖／業者提供）

阿聯酋航空同樣有「Dubai Connect」計畫，搭乘經濟艙或豪經艙的旅客，當轉機等候時間為8至26小時；頭等艙或商務艙旅客轉機等候時間為6至26小時，即可使用杜拜轉機服務。

根據官網指出，杜拜轉機服務包括免費簽證、住宿與機場接送服務，需在出發前至少24小時透過官網申請，若旅客年齡為18歲以下，需有18歲以上成人陪同。