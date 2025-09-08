ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日　兩間門市皆不對外販售

▲▼小潘開賣，民眾魚貫入店。（圖／記者黃士原攝）

▲板橋名店「小潘鳳梨酥」9/11起連休22日。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

新北市鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」中秋前夕將再度連休，時間為9月11日起至10月2日（休息22天），中正與和平兩間門市皆不對外販售，10月3日恢復營業。

新北市板橋知名糕餅店小潘蛋糕坊每年中秋前夕都會出現排隊人潮，這幾年業者都會連休，業界人士推估，應該是為了消化中秋節訂單。今日稍早店家也公告，9月11日起至10月2日共22日，中正與和平兩間門市皆不對外販售。

小潘蛋糕坊去年休息18天，恢復營業首日一早6點就有人來排隊，隊伍綿延數百公尺，只為了等下午1點開賣，第1位民眾就帶走200盒，之後不少人購買數量也超過百盒。雖然小潘蛋糕坊的鳳梨酥在全台超商、多條通路都買得到，卻有不少消費者認證「裸裝比單顆包裝更酥脆好吃」，因此許多老饕還是會到實體店面購買。

▲不二糕餅蛋黃酥。（圖／不二糕餅提供）

距離中秋節愈來愈近，中部2家蛋黃酥名店快閃活動陸續登場，不二糕餅9月12日至10月5日在台北遠百信義A13設櫃開賣，高雄夢時代快閃時間則是9月17日至10月5日；另外，新口味蛋黃酥9月21日至10月5日進駐台北SOGO忠孝館，緊接著9月27日至28日、10月4日至5日連兩個周末快閃SOGO新竹店。

