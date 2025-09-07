台南近期開幕3景點！逛新百貨、百年市場　SnowPeak進駐安平

▲新光三越台南小北門店已開始試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

台南越來越多新景點，讓人玩都玩不玩！以下整理出3個近期開幕的景點，不只有舊百貨重生為全新的超好逛商場，老古蹟市場也經過整建後重獲新生，買得到特色文創品、銅板價小吃，吃喝玩樂一次滿足。

▲▼新光三越台南小北門店有許多首次進駐台灣的品牌。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越台南小北門店

新光三越最新「台南小北門店」已經開始試營運，有超過200家品牌進駐，其中60間為獨家或首發，如日本超市LOPIA首進台南、還有南部首間Pokémon Center POP UP Store、泡泡瑪特等，並推出結合藝術與科技的AI PASS卡會員制。

餐飲早已是百貨的集客主軸，此次共計有超過30家特色飲食品牌進駐，包括首度南下展店的韓式炸雞 Bonchon Chicken，日式甜點 108 MATCHA SARO 現烤抹茶銅鑼燒與大判燒，義大利品牌 VENCHI 提供獨家冰淇淋口味等。另有來自台北的「花井」日式食堂，以居酒屋氛圍切入南台市場。這些品牌的共通點，是過去需北上或出國才能吃到，如今集中進駐台南北區，凸顯百貨對「美食首都」的在地定位。

▲▼台南西市場。（圖／台南市政府提供）

台南西市場

台南西市場是歷史悠久的公有市場，經過台南市政府整建後，於8月底重新開幕。整建後的西市場打造新的下沉式廣場，將地標、可駐足的街道、小巷以及特色建築等諸多零碎空間機能串聯起來，並依各區屬性規劃不同特色與業種攤位，而古蹟本體內共有66攤文創、百貨、紡織類，20攤輕飲食類；南區店鋪則規劃有23攤熟食、百貨攤。

安平Snow Peak Land Station

日本高端露營品牌「Snow Peak」繼以全台首家「Snow Peak Cafe」進駐台北南港Lalaport之後，再宣布以「Snow Peak Land Station」為名，插旗台南安平區，預計於9月13日正式開幕。

「Snow Peak Land Station」並不是一般的門市，也不是咖啡店，而是採用「複合式品牌基地」的概念，以打造「都市中的營地」為概念，打造能購物、用餐、體驗戶外活動，甚至交流社群文化的基地。開幕後，除販售Snow Peak相關產品，也將結提供主打以在地食材、戶外烹飪概念延伸的料理。