ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

樹頂用餐眺望3國交界、朝聖美劇拍攝地　泰國奢華旅宿秋季玩法

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲清邁安納塔拉度假酒店中，由百年英國領事館改建的1921 House餐廳。（圖／美諾集團提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

避開夏季的喧囂，泰國在季風過後展現出全新面貌，無論是泰北的山脈，還是南部陽光燦爛的海島，乃至曼谷繁華都心的盛宴，都適合旅人靜心徜徉。奢華酒店品牌安納塔拉（Anantara）整理出各據點特色，並策劃了各種極致體驗，供旅客度假參考。

泰北探索：清邁與清萊
泰北地區的大自然生機蓬勃，9到10月適合到戶外盡情探索。安納塔拉清萊金三角度假酒店可以體驗叢林與草原的交織景觀，「清萊翠色：秘境叢林」專案涵蓋全包式住宿、泰式水療護理，以及大象互動、Spice Spoons烹飪課，到泰拳訓練等多樣化的活動，深入體驗當地文化。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲金三角象營安納塔拉度假酒店有湄公河探險帳篷。

此外，旅人亦可選擇升級入住全新推出的湄公河探險帳篷，或於Canopy樹頂體驗精緻料理，一邊俯瞰泰、寮、緬三國交界的壯麗景致，一邊欣賞草原上20頭獲救大象悠然棲息的景象。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲Canopy樹頂體驗精緻料理，一邊俯瞰泰、寮、緬三國交界的壯麗景致。

清邁作為泰國第二大城，兼具歷史底蘊與現代風華。其中，清邁安納塔拉度假酒店坐落於湄平河畔，周邊是蘭納王朝的歷史遺址，旅客可在此悠閒地參訪寺廟、探索當地夜市。更能深入職人村落或茶園秘境，體驗獨特的文化風情。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店中的燕語鶯聲酒廊（Birdcage Bar） ，因是《白蓮花》重要場景而聲名大噪。

南部島嶼：蘇梅島與帕岸島的度假之旅
若打算在海灘上度假，泰國的蘇梅島與帕岸島無疑是理想之選，尤其是在9月與10月，當地的夏季旅遊潮已過，天氣適合暢遊。蘇梅島以其美麗的海灘和美劇《白蓮花度假村》第三季拍攝地，獲艾美獎提名，再次吸引全球矚目，而安納塔拉在蘇梅島的兩家度假酒店更是該劇的重要取景地。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。

蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店中，能體驗獨具特色的樹頂餐廳，於120年的雨林樹冠間品味專屬私密饗宴；或於臨海的Cay餐廳享用精緻泰式料理。此外，度假村內的燕語鶯聲酒廊（Birdcage Bar） ，更因《白蓮花》第三季中角色震撼回歸的重要場景而聲名大噪，吸引全球影迷朝聖。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲帕岸島的拉沙南達安納塔拉別墅度假酒店提供「赤足奢華」度假概念。

此外，帕岸島的拉沙南達安納塔拉別墅度假酒店提供「赤足奢華」度假概念，旅客能在夢幻的熱帶景觀中放鬆身心。或前往南岸的哈林海灘，參加聞名全球、每月一次的滿月派對，沉浸於音樂與舞動的狂歡氛圍。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲曼谷將迎來第25屆世界美食節，來自世界各地的米其林星級主廚齊聚於曼谷暹羅安納塔拉酒店。

曼谷：現代都市與歷史的完美融合
即使是季風期間，曼谷也依然是四季皆宜的旅遊目的地。這座融合了歷史、現代風華和多樣化飲食的國際都市，總能滿足各種旅客的需求。今年9月22日至28日，曼谷將迎來第25屆世界美食節，屆時，來自世界各地的米其林星級主廚齊聚於曼谷暹羅安納塔拉酒店，為美食愛好者獻上限定晚宴與沉浸式體驗。

▲泰國安納塔拉酒店及度假村。（圖／美諾集團提供）

▲曼谷安納塔拉河畔度假村。

坐落在昭披耶河西岸的曼谷安納塔拉河畔度假村，地理位置便利，可以輕鬆前往市中心，同時享有完善的休閒設施與渡假氛圍，為旅客提供放鬆的度假體驗。

▲位於泰國蘇美島的薩穆加納（Samujana）。（圖／Heavens Portfolio提供）

▲位於泰國蘇美島的薩穆加納（Samujana）擁有獨立休憩空間、泳池。（圖／Heavens Portfolio提供）

另外，位於泰國蘇美島的薩穆加納（Samujana）坐落在山坡上，規劃多房型的別墅，擁有獨立休憩空間、泳池，同時盡收蔚藍海景。每間別墅都備有完整的起居空間，部分甚至備有私人視聽室和健身設備。

薩穆迦納所提供的服務不僅止於寬敞且設備齊全的別墅，更有貼心的管家服務可為住客規劃餐點、各種周年慶祝活動，以及個人瑜珈或泰拳課程等，甚至安排一日或半日的私人豪華遊艇出海、海灘野餐等，輕鬆與好友們共度悠閒的海島假期。

關鍵字： 泰國旅遊 赴泰國旅遊 亞洲旅遊 泰國免簽 清邁旅遊 國外特色 奢華旅宿 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

推薦閱讀

解鎖樹頂用餐　泰國奢華旅宿秋季玩法

解鎖樹頂用餐　泰國奢華旅宿秋季玩法

馬祖藝術島有3主題、逾50件作品

馬祖藝術島有3主題、逾50件作品

不是安平！台南最強景點變了「半年湧1538萬人次」

不是安平！台南最強景點變了「半年湧1538萬人次」

大阪台人友善飯店！還能幫寄戰利品回國

大阪台人友善飯店！還能幫寄戰利品回國

林口免費景點！首座國家檔案館試營

林口免費景點！首座國家檔案館試營

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！

解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

忘憂咖啡廳藏身埔里山林！

忘憂咖啡廳藏身埔里山林！

全台飯店買一送一優惠懶人包

全台飯店買一送一優惠懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

M9和牛牛排吃到飽800有找！

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

獨／創義麵經營團隊接手小品雅廚　

解鎖樹頂用餐　泰國奢華旅宿秋季玩法

巨型鯨魚升空！北海岸風箏節9/20登場

中部2家蛋黃酥名店台北快閃櫃9月登場

北市「綠色花園玻璃屋」免費拍到9/21

2025台北水舞嘉年華日期、亮點曝光

林口免費景點！首座國家檔案館試營

熱門行程

最新新聞更多

解鎖樹頂用餐　泰國奢華旅宿秋季玩法

馬祖藝術島有3主題、逾50件作品

不是安平！台南最強景點變了「半年湧1538萬人次」

大阪台人友善飯店！還能幫寄戰利品回國

林口免費景點！首座國家檔案館試營

米其林主廚分享最愛的3家滷肉飯

解鎖羅東8000坪樹懶萌寵樂園！

高雄漢來標錯價一晚僅520　Agoda認賠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366