樹頂用餐眺望3國交界、朝聖美劇拍攝地　泰國奢華旅宿秋季玩法

▲清邁安納塔拉度假酒店中，由百年英國領事館改建的1921 House餐廳。（圖／美諾集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

避開夏季的喧囂，泰國在季風過後展現出全新面貌，無論是泰北的山脈，還是南部陽光燦爛的海島，乃至曼谷繁華都心的盛宴，都適合旅人靜心徜徉。奢華酒店品牌安納塔拉（Anantara）整理出各據點特色，並策劃了各種極致體驗，供旅客度假參考。

泰北探索：清邁與清萊

泰北地區的大自然生機蓬勃，9到10月適合到戶外盡情探索。安納塔拉清萊金三角度假酒店可以體驗叢林與草原的交織景觀，「清萊翠色：秘境叢林」專案涵蓋全包式住宿、泰式水療護理，以及大象互動、Spice Spoons烹飪課，到泰拳訓練等多樣化的活動，深入體驗當地文化。

▲金三角象營安納塔拉度假酒店有湄公河探險帳篷。



此外，旅人亦可選擇升級入住全新推出的湄公河探險帳篷，或於Canopy樹頂體驗精緻料理，一邊俯瞰泰、寮、緬三國交界的壯麗景致，一邊欣賞草原上20頭獲救大象悠然棲息的景象。

▲Canopy樹頂體驗精緻料理，一邊俯瞰泰、寮、緬三國交界的壯麗景致。



清邁作為泰國第二大城，兼具歷史底蘊與現代風華。其中，清邁安納塔拉度假酒店坐落於湄平河畔，周邊是蘭納王朝的歷史遺址，旅客可在此悠閒地參訪寺廟、探索當地夜市。更能深入職人村落或茶園秘境，體驗獨特的文化風情。

▲蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店中的燕語鶯聲酒廊（Birdcage Bar） ，因是《白蓮花》重要場景而聲名大噪。



南部島嶼：蘇梅島與帕岸島的度假之旅

若打算在海灘上度假，泰國的蘇梅島與帕岸島無疑是理想之選，尤其是在9月與10月，當地的夏季旅遊潮已過，天氣適合暢遊。蘇梅島以其美麗的海灘和美劇《白蓮花度假村》第三季拍攝地，獲艾美獎提名，再次吸引全球矚目，而安納塔拉在蘇梅島的兩家度假酒店更是該劇的重要取景地。

▲蘇梅島波普安納塔拉度假酒店。



蘇梅島拉瓦娜安納塔拉度假酒店中，能體驗獨具特色的樹頂餐廳，於120年的雨林樹冠間品味專屬私密饗宴；或於臨海的Cay餐廳享用精緻泰式料理。此外，度假村內的燕語鶯聲酒廊（Birdcage Bar） ，更因《白蓮花》第三季中角色震撼回歸的重要場景而聲名大噪，吸引全球影迷朝聖。

▲帕岸島的拉沙南達安納塔拉別墅度假酒店提供「赤足奢華」度假概念。



此外，帕岸島的拉沙南達安納塔拉別墅度假酒店提供「赤足奢華」度假概念，旅客能在夢幻的熱帶景觀中放鬆身心。或前往南岸的哈林海灘，參加聞名全球、每月一次的滿月派對，沉浸於音樂與舞動的狂歡氛圍。

▲曼谷將迎來第25屆世界美食節，來自世界各地的米其林星級主廚齊聚於曼谷暹羅安納塔拉酒店。



曼谷：現代都市與歷史的完美融合

即使是季風期間，曼谷也依然是四季皆宜的旅遊目的地。這座融合了歷史、現代風華和多樣化飲食的國際都市，總能滿足各種旅客的需求。今年9月22日至28日，曼谷將迎來第25屆世界美食節，屆時，來自世界各地的米其林星級主廚齊聚於曼谷暹羅安納塔拉酒店，為美食愛好者獻上限定晚宴與沉浸式體驗。

▲曼谷安納塔拉河畔度假村。



坐落在昭披耶河西岸的曼谷安納塔拉河畔度假村，地理位置便利，可以輕鬆前往市中心，同時享有完善的休閒設施與渡假氛圍，為旅客提供放鬆的度假體驗。

▲位於泰國蘇美島的薩穆加納（Samujana）擁有獨立休憩空間、泳池。（圖／Heavens Portfolio提供）



另外，位於泰國蘇美島的薩穆加納（Samujana）坐落在山坡上，規劃多房型的別墅，擁有獨立休憩空間、泳池，同時盡收蔚藍海景。每間別墅都備有完整的起居空間，部分甚至備有私人視聽室和健身設備。

薩穆迦納所提供的服務不僅止於寬敞且設備齊全的別墅，更有貼心的管家服務可為住客規劃餐點、各種周年慶祝活動，以及個人瑜珈或泰拳課程等，甚至安排一日或半日的私人豪華遊艇出海、海灘野餐等，輕鬆與好友們共度悠閒的海島假期。