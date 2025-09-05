石川飯店餐廳懶人包！泡無邊際溫泉看海　嗑漁港直送螃蟹料理

▲金澤是北陸地區最大城市，古都風情與現代城市繁華兼具。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

到日本玩想要避開過度擁擠的人潮，那就改到二三線城市玩吧！位於石川縣的金澤，現代繁華城市氛圍與古都風景兼具，周邊也有豐富自然景點與美食，加上長榮航空、台灣虎航均提供「台北－小松」航線，更適合喜歡慢活的旅人到這裡旅行。本篇就介紹近期石川縣最新開幕飯店、咖啡館亮點，並為饕客推薦4間米其林星級餐廳，從五感體會石川縣魅力。

▲▼TAOYA和倉。（圖／GENSEN HOLDINGS株式会社提供）

知名溫泉鄉旅宿重新改裝開幕 泡溫泉享受自然白噪音

1.TAOYA和倉

在能登大地震中毀損嚴重的和倉溫泉鄉，現正緩步恢復中，當地部分溫泉旅宿也陸續恢復營業。其中知名旅宿之一的「湯快リゾートプレミアム金波莊」 ，將品牌改名為「TAOYA 和倉 （TAOYA Wakura）」重新開幕。

此次重新開幕亮點包括設有一處能遠眺海景的無邊際溫泉池，讓旅客邊泡湯邊享受蔚藍海景放鬆身心，並設有全新岩盤浴與桑拿；旅宿專案也設計為全包式，如主打在地新鮮食材的創意Buffet，加上免費飲料吧，房內客房就能欣賞海景。

▲山中溫泉河鹿莊。（圖／石川縣國際觀光課提供）

2.山中溫泉 河鹿莊

位於加賀溫泉鄉人氣景點「山中溫泉」地區的「山中溫泉 河鹿莊」，飯店進行全新改裝後在8月重新開幕。飯店可俯瞰以美麗山谷而聞名的「鶴仙溪」 ，從房間內也能看到自然風光舒緩心情，並採用當地特有山中漆器圖案的壁紙裝飾，在現代中加入傳統元素。若想探索在地，也可向飯店免費租借自行車走訪山中溫泉鄉。

▲▼大江戶溫泉物語Premium 山中Grand hotel。（圖／GENSEN HOLDINGS株式会社）

3.大江戶溫泉物語Premium 山中Grand hotel

同樣位於山中溫泉鄉的「大江戶溫泉物語Premium 山中Grand hotel」同樣進行全館改裝後於今年2月重新開幕。全新改裝的飯店提供和室、和洋式、洋式等多樣化房型。公共空間則有卡拉OK室與桌球室，重新改裝的大浴場更有一處露天風呂，沉浸其中享受大自然白噪音帶來的療癒時光。

▲▼金澤東茶屋街最新開幕的咖啡館「はくのとhakunoto」。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／翻攝自はくのとhakunoto官網）

金澤東茶屋街漫步 全新咖啡館吃得到能登半島美食

東茶屋街是金澤市代表景點，近期新開幕全新咖啡館「はくのとhakunoto」，採用能登豐富食材製作的特色聖代和能登産葡萄酒，希望藉由使用當地食材推廣，帶動能登地區重建和永續發展。

▲はくのと招牌冰淇淋。（圖／翻攝自はくのとhakunoto官網）

店內必點菜單包括招牌冰淇淋「はくのとHakunoto聖代」，採用能登藍莓、能登鹽冰淇淋、黑文字茶等，透過結合新鮮食材增添多層次風味，還能在這裡購買能登特產和當地飲品。

▲米其林一星餐廳「淺田屋」。（圖／石川縣觀光課提供）

精選4間米其林餐廳 用料理品味在地風土

1.淺田屋

位於金澤近江町市場旁的「淺田屋」是一家擁有150多年歷史的老字號餐廳和旅館。餐廳堅持傳承金澤飲食文化的精緻料理，且每天只接待三組客人，曾在2021年《米其林指南》北陸版奪下米其林一星殊榮。

▲▼SHÓKUDŌ YArn。（圖／石川縣觀光課提供，©Autoreserve）

2.SHÓKUDŌ YArn

從小松機場搭乘計程車約20分鐘的創新餐廳「SHÓKUDŌ YArn」，同時在2021年《米其林指南》北陸版奪下米其林一星和綠星殊榮。這間獨棟餐廳由以前的撚線工廠改建，經曾在國內外知名餐廳工作過的主廚夫婦，融合北陸當季食材與創意，打造多樣化的豐富料理。

▲和田屋。（圖／石川縣觀光課提供）

3.和田屋

位於白山市的「和田屋」是一間擁有150多年歷史的旅館與餐廳，在2021年《米其林指南》北陸版奪下米其林一星。所有餐廳個室房間均設有圍爐，廚師在客人面前燒烤時令河魚，透過使用季節性食材展現一年四季的滋味，同時感受古老的日本建築和精心維護的花園魅力。

▲▼松家。（圖／石川縣觀光課提供）

4.松家

位於小松市的「松家」是間臨海的懷石料理餐廳，利用可獲得豐富漁獲優勢，提供以九谷燒承裝富有旬味的懷石料理，於冬季螃蟹解禁時節，更加入使用當地漁港捕獲的新鮮螃蟹的特別套餐；結合臨海優勢，餐廳更設計可眺望海景的用餐空間，讓旅客邊享用美食邊看海，度過悠閒時光。