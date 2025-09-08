ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

當冬雪覆蓋大地，日本東北地區化身為最詩意的雪國。這片土地擁有壯麗山海、純樸鄉村與悠久歷史，是豪雪與溫泉交織的祕境。從樹冰奇景到古町風情，每一處都蘊含文化深度與浪漫氛圍。走進東北的冬季童話，將能同時感受雪中溫泉的療癒、鐵道旅程的詩意，以及歷史場景的靜謐回響。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲森吉山是日本三大樹冰之一，１～３月為最佳觀賞期。

每年冬天，冷冽季風與水氣交織，大片樹木被冰雪包裹，幻化為銀白巨人，彷彿雪神親手雕刻的守護者。搭乘樹冰觀光纜車緩緩上升，眼前展開一片夢幻雪原，令人屏息讚嘆！森吉山的樹冰，被譽為日本三大樹冰之一，可近距離欣賞馬氏冷杉在寒冷天候下凝結成的樹冰奇觀，這裡相較於藏王的人潮喧囂，是可以靜靜欣賞大自然奇景的理想之地。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲搭乘秋田內陸縱貫鐵道「秋田美人線」，發現日本最美雪景。

從山岳轉往田園，搭上被暱稱為「秋田美人線」的秋田內陸縱貫鐵道，隨列車緩緩穿越覆雪山谷與靜謐村落，沿途溪谷、鐵橋與農田景致如畫，宛如宮崎駿筆下場景，是日本最美的雪景鐵道之一。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲角館武家屋敷是江戸時代盛極一時的城下町，四季風情絕美。

秋田縣的角館，這座被譽為「陸奧小京都」的古城下町，冬季的武家屋敷街道覆雪如詩，黑木圍牆與靜謐庭園述說著武士家族的榮光，漫步於保存完好的街道屋舍，彷彿能聽見歷史的低語。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲田澤湖湛藍湖水透露著神祕感，是韓劇《特務情人IRIS》取景地。

若說角館帶來歷史的厚度，那麼田澤湖則展現自然的神祕。這座日本最深的湖泊，冬日湖面靜謐如鏡，倒映雪峰與天空。湖畔金色的辰子姬像，傳頌少女為永恆美麗化為龍的傳說，讓人彷彿置身神話場景，增添一抹神祕與浪漫。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲乘船遊松島，是體驗日本三大景之一松島的最佳方式，沿途還有海鷗飛翔。

雪國美景，不只在山間、古町，也在海上。松島為日本三景之一，數百座小島散落海上，冬雪輕覆松樹與海岸，襯托出一種孤高之美。搭乘觀光船穿梭島嶼間，從不同角度欣賞松島之美，冬日清晨尤為迷人，海霧繚繞，如夢似幻，難怪俳句詩人松尾芭蕉也讚其為「扶桑第一絕景」。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲銀山溫泉復古街景下的雪景，夢幻氛圍被譽為「冬季的畫作」。

造訪東北區域，銀山溫泉絕對是必遊，冬季更是一年中最美也最具代表性的季節！銀山溫泉以其400年歷史，展現大正時代的浪漫風情。木造旅館、石板道與瓦斯燈交織出懷舊氛圍，冬雪覆街，宛如動漫電影《神隱少女》的場景，吸引全球影迷與旅人來此尋找記憶與情感的共鳴。

東北雪國童話！森吉山賞樹冰、銀山溫泉大正浪漫（圖／鳳凰旅遊）

▲天童不僅是著名的溫泉鄉，也以將棋和水果之鄉而聞名。

東北擁有各種風情萬的溫泉鄉，歷史悠久的天童溫泉，素有美肌之湯名號，這裡同時也是日本將棋之鄉。當雪花靜靜落下，旅人浸潤於溫熱泉水中，身心都獲得療癒。街頭巷尾隨處可見將棋雕刻，將傳統文化與在地風情融為一體。

●推薦行程：
雪戀東北５日》樹冰絕景．雪境鐵道．銀山溫泉．米棒DIY．戲雪３溫泉饗宴
https://reurl.cc/DOb3ad

●行程亮點：
．冬季限定體驗日本三大樹冰【森吉山阿仁樹冰】(纜車)
．冬季限定體驗【滑雪盆、堆雪人、打雪仗】
．特別安排【秋田內陸縱貫鐵道】，即雪境鐵道「秋田美人線」
．特別安排【日本三景松島遊船】
．特別安排日本鄉土料理【烤米棒DIY】
．【銀山溫泉】宮崎駿「神隱少女」，大正浪漫散策
．日本最深湖泊【田澤湖】，打卡黃金辰子姬女神像
．【金蛇水神社】東北金運能量點，具千年歷史
．日本三景之一【松島．五大堂】
．陸奧的小京都【角館・武家屋敷群》

更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 七逗旅遊網 日本東北 森吉山 樹冰 銀山溫泉 賞雪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※



