巨型鯨魚飛上天！北海岸國際風箏節9/20登場　百隻海洋生物將升空

記者彭懷玉／台北報導

2025新北市北海岸國際風箏節將於9月20日在石門區白沙灣登場，今年以「追風迎豐」為主題，由6國及台灣好手齊聚一堂，共同展演100隻造型風箏。其中，最大的是45公尺的章魚造型風箏，約30公尺左右的風箏也不在少數，屆時將上演一場空中的海洋奇遇記。

▲2025新北市北海岸國際風箏節中，最大的是45公尺的章魚造型風箏。（圖／主辦方提供）



北海岸國際風箏節已舉辦逾20年，今年以「追風迎豐」為主題，邀請來自日本、韓國、瑞士、德國、泰國、印尼等6國家，以及台灣在地風箏好手，進行為期一天的選手試飛與特別展演。

▲2025新北市北海岸國際風箏節有鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等造型風箏齊飛天際。（圖／翻攝自新北市北海岸國際風箏節粉專）

亞洲國際風箏聯合會名譽理事長鄭凱元表示，本屆以海洋生物為主題，有鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等造型風箏齊飛天際，他也提及，「最大型風箏約30公尺左右，甚至會帶45公尺的章魚，就是怕空間不夠放。希望天氣晴朗有風，能讓這100隻風箏全數放飛，展示給民眾看。」

▲▼獅子魚、章魚等海洋生物風箏升空，呼應鄰近富基漁港的地理位置。（圖／翻攝自新北市北海岸國際風箏節粉專）

不僅如此，9月20日從上午9點30分起接連帶來樂團演出、魔術秀、泡泡秀與在地表演團體演出。親子期待的彩繪風箏DIY，將有上午11點與2點30分兩場次，名額有限，需提前報名。同時，農特產與文創市集約有30攤，外加音樂表演、集章闖關送好禮等多元活動，打造親子同樂的秋日海濱盛典。

▲鯨魚、獅子魚在空中飛揚，形成逗趣的畫面。（圖／主辦方提供）

交通方面，主辦單位規劃免費接駁車，上午8點至下午2點自紅樹林捷運站往返石門白沙灣活動會場，下午2點至6點則反向接駁；園區內亦提供自白沙灣至富基漁港往返的免費接駁車。另外，民眾可搭乘公車至北觀風景區管理處站，下車步行3分鐘即可達會場。