台北水舞嘉年華9/13登場！120公尺「雙水幕投影萌趣IP」

▲首屆「台北水舞嘉年華」將於明（1日）晚間7點在錫口碼頭彩虹橋登場。（圖／觀傳局提供）

▲水舞迷久等，2025台北水舞嘉年華要來了！今年將在9月13日起於錫口碼頭彩虹橋登場。（資料照／觀傳局提供）

記者彭懷玉／台北報導

2025台北水舞嘉年華要來了！今年將在9月13日起於松山區錫口碼頭彩虹橋登場，為期37天展至10月19日，期間每晚18:30-20:30每半點展演。觀傳局透露，120公尺長水舞平台兩側將設置雙水幕投影，結合萌趣的IP影像，搭配燈光、火龍、煙火等特效，呈現多款空中搖擺噴泉，營造如夢似幻的聲光饗宴。

▲「台北水舞嘉年華」今（1日）起正式揭幕，一路展演到6月30日止，松山側或過彩虹橋到內湖側都可清楚欣賞水舞。（圖／記者彭懷玉攝）

▲首屆「2024台北水舞嘉年華」在5、6月登場。（資料照／記者彭懷玉攝）

在大稻埕夏日節閉幕後，第二屆「2025台北水舞嘉年華」緊接著報到。觀傳局向《ETtoday新聞雲》透露，今年在120公尺長的水舞平台兩側，設置雙水幕投影，結合萌力十足的IP影像、雷射光效與動感音樂，搭配燈光、火龍、煙火等特效，有爆破、拱門、風車、太陽等多款空中搖擺噴泉，為秋夜增添浪漫盛典。

▲松山區錫口碼頭彩虹橋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼上周錫口碼頭正在鋪設展演舞台；錫口碼頭彩虹橋鄰近饒河夜市，許多民眾買好食物坐在平台享用、聊天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲松山區錫口碼頭彩虹橋。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，延續大稻埕夏日節熱度，今年也推出6大主題周，由親子周打頭陣，萌寵周、佛光山三好藝蔬節、追愛周、慶生周接力，最後以彩虹周壓軸。除了周六有YOYO 家族藝人帶動唱跳演出，還有人氣IP妙妙犬布麗、阿奇幼幼園的阿奇老師、粉紅豬小妹佩佩等氣偶互動，從親子歡聚到音樂派對，一系列精彩節目不間斷。

至於水舞主題，以及周邊燈光裝置、音樂會等細節還未出爐，尚待觀傳局公布。

2025台北水舞嘉年華
時間：9月13日至10月19日每晚18:30-20:30每半點水舞展演
地點：松山錫口碼頭彩虹橋與基隆河段
水火共舞：9月13日18:30、10月4日19:00
人水共舞：9月13日19:00、10月4日18:30

雙北7家窯烤披薩名店指南！

2025台北水舞嘉年華日期、亮點曝光

台北黑白切控必收藏！師傅刀功老練

王品集團「向辣」創始店熄燈　「尬鍋」也連關3門市

拿坡里炸雞、披薩現省2050元

「Merry Balloon」首次登陸香港

台南5大必住老宅旅宿名單

橫濱牛排「平日午餐不限時」延長到年底

1人1010元住台中飯店　加10元贈早餐

肉次方推A5和牛吃到飽

