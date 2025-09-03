1人1010元起住台中星級飯店　加10元早餐吃到飽、贈國慶晚會接駁

▲台中港酒店祭出限時住房專案。（圖／台中港酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

睽違8年，2025國慶晚會重返台中，10月10日在圓滿戶外劇場舉行。對此，台中港酒店祭出限時住房專案，凡於10月9日入住豪華家庭房，每人僅需1,010元起，相當於原價3折優惠，每日限量5間，限官網與電話預訂。

▲入住約14坪的豪華家庭房（原價11,099元），四人換算下來每人僅需1,010元起，限量5間。（圖／台中港酒店提供）



業者指出，台中港酒店距離圓滿戶外劇場約40分鐘車程，為方便旅客前往國慶晚會現場，10月9日安排大巴接駁服務，當晚5點半從飯店出發，並於晚間9點半從台中圓滿劇場返回飯店，入住約14坪的豪華家庭房（原價11,099元），四人換算下來每人僅需1,010元起，限量5間。此外，再享一人10元加購自助早餐，每房人數上限4位。

▲台中海洋館。（圖／台中海洋館提供）



台中港酒店座落於梧棲區，因鄰近新開幕的台中海洋館，另有系列住房優惠。業者說明，凡入住時出示台中海洋館門票或購票證明，依房型贈送樂滿地自助式早餐，並贈餐飲抵用券500元（雙人房2張、三人房3張、四人房4張）。上述專案均能無限次使用健身房、蒸氣三溫暖、烤箱、冷熱水池等休閒設施。

▲小鹿文娛旅宿集團去年4月重新打造「高美燈塔園區」。（圖／小鹿文娛旅宿集團提供）



另外，小鹿文娛旗下高美燈塔園區推出「夏日夜泊住房優惠專案」，即日起至10月31日，於官網預訂「斜陽雙人房」兩晚以上，即享平日專案價2,600元，等於平日每晚僅1,300元，相當超值，駕車至新開幕的台中海洋館也只需15分鐘內就到。

▲「高美燈塔園區」結合輕食、飲品、零售及住宿形成多元空間。（圖／小鹿文娛旅宿集團提供）