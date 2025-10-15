紐西蘭航空直飛南半球！跟著大明星去旅行「必訪三大景點」玩遍南北島自然奇景與文化秘境

▲紐西蘭南北島風光各不相同，米爾福德峽灣（左上）、皇后鎮（左下）及羅托魯瓦（右）是三大必訪景點。（圖／紐西蘭旅遊局提供，下同）

不少人心中將紐西蘭視為「世界最後一片淨土」；南島的雪山峽灣、北島的地熱奇觀、原住民毛利文化，以及世界級的極限運動，都讓這片土地成為冒險與療癒並存的天堂。如今，這些美景透過由陳柏霖與黃宣領軍主持的公視實境節目《出去一下》（What a Trip）躍上螢幕，兩人和桂綸鎂、許光漢、葉舒華、新田真劍佑、泰國人氣CP MILE與APO等國際明星，一起走遍紐西蘭南北島；不過比明星更吸睛、真正讓旅人心動的是，節目裡揭開的米爾福德峽灣、皇后鎮、羅托魯瓦三大夢幻景點。現在只要搭上紐西蘭航空直飛航線，旅人也能親身走進這些螢幕裡的秘境，感受自然與文化交織的魅力。

像是大勢男神許光漢就在節目《出去一下》的旅程中花了兩天時間，解鎖各處經典景點，行程滿滿充滿驚喜。第一天飛奔到南島的歷史小城但尼丁（Dunedin），漫步在城市地標與特色街區，感受濃厚的歐風古典氣息；第二天換到北島的奧馬魯（Oamaru），這座充滿維多利亞風情的小鎮有藝廊、手工啤酒廠、復古蒸汽火車，還能一窺可愛藍企鵝的棲息地，讓整趟旅程多了幾分童話感。

▲▼「男神走到哪都是風景！」許光漢（上圖右、下圖中）在紐西蘭南島但尼丁出發旅程，一舉一動都成為焦點。



▲▼許光漢（下圖中）在《出去一下》節目中展現率性魅力，粉絲直呼：想跟著男神一起探索紐西蘭！

粉絲們看了紛紛敲碗：「好想跟著光漢一起去旅行！」也讓大家對紐西蘭這片純淨土地充滿好奇，帶動許多人將這條兩日路線列入心願清單，準備親身體驗南北島的自然與文化魅力。

▲左起黃宣、葉舒華、桂綸鎂、陳柏霖在旅遊節目中一同闖紐西蘭，獨家深入體驗美麗風光和文化。

玩翻南北島，紐西蘭大景全曝光：米爾福德峽灣、皇后鎮、毛利文化村必訪！

必訪之一：「米爾福德峽灣」世界第八大奇蹟

▲米爾福德峽灣被譽為「世界第八大奇蹟」，壯麗景色令人屏息。（圖／Unsplash）

位於南島西南端的米爾福德峽灣（Milford Sound），被譽為「世界第八大奇蹟」，是紐西蘭最壯麗的自然景觀之一。高聳的峽谷、奔騰的瀑布與寧靜的水域，構成了如詩如畫的景色。

經典玩法包括郵輪航線，帶你穿越峽灣深處，近距離欣賞巨型瀑布與海獅、企鵝、海豚等野生動物；峽灣的寧靜絕對會讓人忍不住屏住呼吸，感覺時間都慢了下來。想更貼近自然的旅人可選擇皮划艇探險，尤其在日出時分，峽灣在晨霧與陽光交織下宛如仙境。

▲乘坐觀光郵輪穿梭米爾福德峽灣深處，近距離欣賞飛瀑與峽谷地形，是遊客最經典的玩法。

▲晨霧中的峽灣，當陽光灑落水面時，整片峽谷如夢似幻，是專屬於探險者的靜謐時刻。

米爾福德峽灣一年四季皆展現不同魅力，春夏陽光明媚、山谷綠意盎然，適合健行與攝影，像Milford Track就是全球知名的健行路線之一；秋天空氣清爽，沿途山林與湖畔樹葉漸轉金黃橙色，峽灣水面倒映層層山影與雲霧，更添詩意；冬天則能見到雪山靜靜倒映在峽灣水面上，壯麗中帶著寧靜之美。無論何時出發，都能欣賞到峽灣四季不同的自然風光與迷人氛圍。

必訪之二：「皇后鎮」世界冒險之都

▲紐西蘭旅遊度假地皇后鎮被譽為「世界冒險之都」。（圖／Unsplash）

南島的度假小鎮皇后鎮（Queenstown）被譽為「世界冒險之都」，一年四季皆有不同玩法。夏季可在瓦卡蒂普湖（Lake Wakatipu）體驗噴射快艇與高空跳傘，秋天則是繽紛的健行季，步道如皇后鎮山時光步道（Queenstown Hill Time Walk）與本洛蒙德步道（Ben Lomond Track），都能飽覽湖光山色。韓國大勢女團i-dle成員葉舒華，節目中化身為「極限運動女王」，就是在皇后鎮挑戰了人生第一次的高空彈跳、四驅車以及跳傘，淡定反應被封為葉大膽。

▲湖光山色的瓦卡蒂普湖是皇后鎮的心臟，遊客可參加水上活動體驗噴射快艇。

▲從高空一躍而下，俯瞰雪山與湖泊的壯闊景致，體驗「世界冒險之都」的刺激魅力。

冬季來臨，皇后鎮化身為滑雪天堂，周邊的卓越山脈（The Remarkables）與皇冠峰（Coronet Peak）都是世界級雪場；春天則適合搭乘Skyline Queenstown天空纜車俯瞰萬物甦醒後的壯麗景色。

▲▼冬季來臨時，皇后鎮周邊的卓越山脈（上圖）與皇冠峰（下圖）化身滑雪天堂，吸引世界各地雪友朝聖。

不想太刺激的旅人，還能選擇酒莊、美食餐廳或湖畔咖啡館，享受一杯葡萄酒，看著夕陽灑落在湖面，度過浪漫的光謐時光。

必訪之三：「羅托魯瓦」毛利文化與地熱奇觀

▲羅托魯瓦市中心洋溢獨特氛圍，四處可見毛利雕刻與藝術元素。（圖／RotoruaNZ 官方媒體中心）

北島的羅托魯瓦（Rotorua）是地熱與毛利文化的核心地帶。Te Puia地熱谷與懷奧塔普地熱公園（Wai-O-Tapu Thermal Wonderland）擁有壯觀的間歇泉、彩色的熱池與沸騰的泥漿池，像大自然的藝術品。

▲Te Puia地熱谷的間歇泉與熱氣磅礡噴發，展現大自然的力量，遊客可近距離欣賞壯闊景致。

羅托魯瓦同時是毛利文化的心臟地帶，在Tamaki Maori Village等文化村裡，旅人可以觀賞哈卡戰舞、欣賞雕刻藝術，甚至品嚐用地熱坑烹調的傳統「Hangi」料理。當地導覽員會分享祖先故事與自然信仰，讓人更理解毛利人敬畏自然、與土地共生的生活智慧。

▲毛利文化村中的戰舞表演震撼人心，展現毛利人強烈的民族精神。

在節目中，桂綸鎂和陳柏霖走進毛利王族家屋，參與傳統儀式，也讓小鎂感動表示：「很歡迎大家進到毛利村去，好好認識這個文化。在毛利會堂裡我感受到了過去遺留下來的能量，被深深感動到了。」旅客來到這裡，晚上則別錯過波利尼西亞溫泉（Polynesian Spa），在天然溫泉中泡湯，邊看湖景邊舒緩一整天的疲憊，成為旅行中最放鬆的時刻。

▲遊客可至毛利村深度體驗傳統文化。

一覺抵達世界盡頭：紐航直飛體驗

這趟冒險的起點，就從紐西蘭航空的直飛航線開始。紐航是台灣唯一提供直飛紐西蘭的航空公司，從台北出發直飛奧克蘭，航班時間設計得非常貼心：夜晚出發、清晨抵達，無縫延伸至20個紐西蘭境內目的地，讓你在睡夢中就能跨越赤道，醒來立刻展開南北島的探索之旅。

紐航豪華經濟艙（Premium Economy）更在2024年被評選為全球最佳，寬敞的座位與升級的個人空間，加上椅背可調整靈活，不必擔心影響後座，獲得許多乘客好評。節目《出去一下》中，主持人陳柏霖和黃宣則是選擇搭乘紐航豪華商務艙（Business Premier）直飛紐西蘭，體驗的180度全平躺座椅與私人空間，就像在空中也能擁有一間小套房，睡醒後就準備迎接冒險。對於想兼顧舒適與便利的旅客，貼心的經濟艙空中沙發（Economy Skycouch）也很不錯，這個由紐航首創的經濟艙產品把三個特製座位拼成一張小沙發，讓人在長途飛行中也能自在躺平。

紐航多年來屢獲殊榮，2025年被AirlineRatings.com評為全球最安全航空（World’s Safest Airline），2024年則獲得其「Best Premium Economy」獎項。過去10年中更多次被選為年度最佳航空公司，展現其在安全與旅客服務上的穩定表現。再加上機上供應紐西蘭特色美食與葡萄酒，無論選擇哪一種艙等，都能在旅程開始的第一刻，就感受到專屬的舒適與愜意；如果你也嚮往大自然、渴望冒險、喜歡文化深度，那就別再等了，現在就收行李，用一張機票，直飛世界的最後一片淨土！

10/20–10/24 雙人同行一起飛，唯一直飛奧克蘭只要TWD 24,950 起！

10/25–11/10紐航七週年全艙等優惠，每人只要TWD 26,900 起！

▲紐西蘭航空是台灣唯一提供直飛的航空。（圖／紐航）