萬波首度推出「水梨系列」飲品　限時10天送折價券

▲萬波島嶼紅茶首度推出水梨系列飲品。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「萬波島嶼紅茶」首度推出「水梨系列飲品」，選用當季「水梨」做為主角，打造2款限定清爽果茶，9月5日起於全門市上市，且限時10天於指定平台購買任一水梨飲品還可獲得10元折價券。另外「Mark Gonzales」聯名飲料杯也同步推出新款。

▲選用水梨果露分別搭配金萱青茶、島嶼紅茶。

萬波此次新品以酸甜水梨做為主要基調推出2款新飲品，其中「梨仔青」選用金萱青茶結合水梨果露，香氣十足且帶有些許梨香，口感清爽好喝；「梨仔紅」則選用溫潤島嶼紅茶搭配水梨果香，酸感較重，層次更加鮮明，2款飲品中杯售價55元、大杯65元，台南三井門市僅販售大杯售價70元。

▲Mark Gonzales聯名飲料杯本月同步推出新款。

為歡慶新品上市，9月5日至9月14日凡於你訂線上平台購買任一水梨系列飲品，即送10元折價券，使用期限至9月21日，限下次消費使用，於你訂平台滿100元可使用1張。

此外，Mark Gonzales聯名飲料杯也推出全新款，滿滿小天使躍上紙杯，凡購買飲品即可獲得。

▲迷客夏跨界合作「金蘭」推出新配料「黑金粉粿」。

▲首波更推出全新蜜緹紅烏龍茶系列飲品。

迷客夏則首度跨界找來台灣老字號醬油品牌「金蘭」合作，把原味醬油融入配料當中推出鹹甜「黑金粉粿」，口感Q彈鹹甜，每份15元。

首波更推出3款全新茶飲，「蜜緹紅烏龍」嚴選100%台灣產紅烏龍茶種，口感回甘順口；「蜜緹紅烏龍拿鐵」選用紅烏龍茶湯結合綠光鮮奶；「蜜緹桃香紅烏龍」則以人氣蜜桃結合紅烏龍，入口果香酸甜適中，售價50元起，數量有限、售完為止。

為歡慶新品上市，即日起至9月9日可享「免費加料」優惠，凡於一般門市購買蜜緹紅烏龍系列即送「黑金粉粿」1份；9月17日至9月23日凡於一般門市購買蜜緹紅烏龍拿鐵中杯2杯即享組合優惠價，北部109元、南部99元，限同品項，可自費差額加料、升級大杯，活動優惠可累計。

至9月23日前於迷客夏線上點餐平台下單蜜緹紅烏龍系列飲品任1杯，還可享「金蘭無添加醬油+洞洞提網組」抽獎資格，共抽出20位幸運兒。