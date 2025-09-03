ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　壽司郎急消毒「提3點防範措施」

▲兒童拿筷擋迴轉壽司。（圖／取自Threads：rain__0808__）

▲兒童拿筷擋迴轉壽司。（圖／取自Threads：rain__0808__

記者黃士原／台北報導

迴轉壽司又出現屁孩！Threads上一名網友日前貼出前往壽司郎用餐影片，一名孩童除了讓廣告盤塞車，接著更直接用筷子擋下鮭魚壽司，讓他直呼「鮭魚卡住了，教養也卡住了」。對此，業者發出公告，除了第一時間進行輸送帶與餐具的清潔消毒，同時也加強現場巡視與提醒，也呼籲顧客發現異常，請立即通知現場人員。

在該名網友的影片中，孩童先是用筷子讓廣告盤塞車，接著竟伸出筷子直接擋下鮭魚壽司，讓他直呼「鮭魚卡住了，教養也卡住了，幸好我從來沒有拿過上面的盤子」。而影片曝光後也引發討論，網友紛紛留言說「這已經構成食安疑慮」、「有跟店長檢舉嗎？這真的很噁心」、「現在迴轉壽司店的客人怎麼都沒有水準」。

對此，壽司郎也在官網發出聲明，針對該情況，已在第一時間完成輸送帶與餐具的全面清潔消毒，以確保所有顧客的用餐安全。壽司郎也說，對於任何可能影響顧客安心的行為絕不妥協，已即刻檢視並加強現場管理流程。

為了防範再次發生相同事件，除了將增派現場巡視人力，隨時留意顧客與輸送帶互動狀況，強化店內提醒標示與廣播，呼籲家長協助照顧孩童，未來還會持續研議輸送系統與安全設計之改進，降低人為接觸風險。如果顧客用餐期間發現異常，請立即通知現場人員。

▲壽司郎聲明稿（圖／取自壽司郎官網）

▲壽司郎聲明稿（圖／取自壽司郎官網）

關鍵字： 壽司郎 筷子擋壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【詭異天黑】溪州濁水溪口沙塵暴狂襲！天色突變黑壓壓

推薦閱讀

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

手搖飲最新買1送1優惠

手搖飲最新買1送1優惠

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

肯德基「3大優惠券」今天限定送

肯德基「3大優惠券」今天限定送

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

筷子擋壽司　業者急消毒並防範措施

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

9/22吃海底撈有機會免單

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

發票中178任2碼「玩樂園178元」

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

4大手搖飲組合優惠齊發

大苑子梨山水蜜桃雪沙限量回歸

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

熱門行程

最新新聞更多

全家炸雞桶下殺！超商限時買1送1懶人包

日本橋海鮮丼SOGO復興店熄燈

嘉義東石海之夏中秋回歸看海上煙火秀

手搖飲最新買1送1優惠

三重燒肉丼150元起雞白湯霜淇淋無限續

肯德基「3大優惠券」今天限定送

台中水上魔毯免費玩　今中午開放報名

散裝船運價月月高、四維航H2會更好　旗下綠舞Villa買一送一衝業績

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366