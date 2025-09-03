屁孩「筷子擋壽司」引眾怒　壽司郎急消毒「提3點防範措施」

▲兒童拿筷擋迴轉壽司。（圖／取自Threads：rain__0808__）

記者黃士原／台北報導

迴轉壽司又出現屁孩！Threads上一名網友日前貼出前往壽司郎用餐影片，一名孩童除了讓廣告盤塞車，接著更直接用筷子擋下鮭魚壽司，讓他直呼「鮭魚卡住了，教養也卡住了」。對此，業者發出公告，除了第一時間進行輸送帶與餐具的清潔消毒，同時也加強現場巡視與提醒，也呼籲顧客發現異常，請立即通知現場人員。

在該名網友的影片中，孩童先是用筷子讓廣告盤塞車，接著竟伸出筷子直接擋下鮭魚壽司，讓他直呼「鮭魚卡住了，教養也卡住了，幸好我從來沒有拿過上面的盤子」。而影片曝光後也引發討論，網友紛紛留言說「這已經構成食安疑慮」、「有跟店長檢舉嗎？這真的很噁心」、「現在迴轉壽司店的客人怎麼都沒有水準」。

對此，壽司郎也在官網發出聲明，針對該情況，已在第一時間完成輸送帶與餐具的全面清潔消毒，以確保所有顧客的用餐安全。壽司郎也說，對於任何可能影響顧客安心的行為絕不妥協，已即刻檢視並加強現場管理流程。

為了防範再次發生相同事件，除了將增派現場巡視人力，隨時留意顧客與輸送帶互動狀況，強化店內提醒標示與廣播，呼籲家長協助照顧孩童，未來還會持續研議輸送系統與安全設計之改進，降低人為接觸風險。如果顧客用餐期間發現異常，請立即通知現場人員。

▲壽司郎聲明稿（圖／取自壽司郎官網）