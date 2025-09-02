ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「將軍吼」週末炸翻台南！夕陽煙火嗨唱　交管措施先筆記

▲2025臺南夏日音樂節-將軍吼 本周六日熱鬧登場 將軍漁港周邊交通與各項管制措施一次看。（圖／台南市政府提供）

▲臺南夏日音樂節煙火秀（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）。

記者胡至欣／綜合報導

抓緊夏天的尾巴，臺南海線再度被音樂與煙火點亮！邁入第14年的「2025臺南夏日音樂節─將軍吼」，將於本周六、日（9月6日、9月7日）在將軍漁港登場。今年主題為「鯤鯓開吼」與「將軍燃炸」，結合海港夕陽、煙火秀與卡司演出，兩天接力帶來最熱血的港邊派對。

▲2025臺南夏日音樂節-將軍吼 本周六日熱鬧登場 將軍漁港周邊交通與各項管制措施一次看。（圖／台南市政府提供）

▲2025將軍吼交通接駁圖。（圖／翻攝自FB／臺南夏日音樂節；下同）

活動現場自上午11點起實施交管，提醒遊客提早安排行程，並依照規劃動線進出，以免塞車卡位。若無法親臨現場，也能透過LINE TV、三立YouTube、Vidol、MOD三立綜合台，以及臺南夏日音樂節官方粉絲專頁同步收看直播，無論身在何處都能感受現場氛圍。

▲2025臺南夏日音樂節-將軍吼 本周六日熱鬧登場 將軍漁港周邊交通與各項管制措施一次看。（圖／台南市政府提供）

▲2025將軍吼公車資訊。

主辦單位建議遊客多利用大眾運輸工具，或透過合作計程車服務往返更省心。由於臺南天氣炎熱、午後易有雷陣雨，出門務必做好防曬、防雨準備並隨時補水。此外，活動期間請注意自身安全，避免闖入管制區或靠近臨水區域，以免發生危險。

交通與管制資訊一次看：

1、煙火施放場域及演唱會廣場管制：將軍漁港南、北堤禁止人車進入。今年因風災影響，將軍漁港部分設施仍待進一步整修，觀旅局及漁港所特別於活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄、工程圍籬，非經許可均禁止進入；指定之休息碼頭非經許可不得停泊(部分船舶有移泊之需，已預留指定休息碼頭供移泊船舶停泊)。

2、活動廣場聯外道路管制：9/6(六) 11:00~22:00、9/7(日) 11:00~21:00，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

3、煙火施放區周邊管制：9/6(六) 11:00~22:00、9/7(日) 11:00~21:00，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。

4、將軍漁港船舶進出港管制：9/6(六) 18:00~22:00、9/7(日) 17:00~21:00，此期間禁止船舶進出將軍漁港。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。

關鍵字： 音樂節 台南 夏日 夕陽 煙火 派對 將軍漁港 將軍吼 臺南夏日音樂節 交管

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

金鐘國太愛囤塑膠袋：差點結不了婚　劉在錫「預習當婚禮司儀」被罵惹XD

推薦閱讀

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

竹縣「4條森林步道」推薦

竹縣「4條森林步道」推薦

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

中南部水災重創觀光　陳世凱：規劃大型活動振興吸客

拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品

拉亞漢堡聯名「不二家PEKO」推7款草莓煉乳新品

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

嘉義3000坪遊樂場＆迷你動物園！

9/22吃海底撈有機會免單

青焰牛排館進駐美麗信　吃到飽千元有找

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到年底

平日下午餐吃到飽2人同行1人半價

三峽「70元牛肉麵」在地人才知道

4大手搖飲組合優惠齊發

麻古茶坊4款飲品漲5元

迷客夏「蜜緹紅烏龍系列」新上市

全台3處植栽景點　還有動物、咖啡廳

熱門行程

最新新聞更多

住房買1送1！花蓮7飯店優惠一次看　送早餐下午茶、可住滿24小時

成真咖啡高雄2號店9/5開幕

Uber Eats推9月限定優惠　清心福全、達美樂買1送1

將軍吼週末炸翻台南！交管搶先看

2025台灣設計展前進彰化　歷年規模最大

竹縣「4條森林步道」推薦

撒哈拉沙漠露營！騎駱駝漫步金黃沙丘

全家新推「蘭姆葡萄霜淇淋」合作米其林主廚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366