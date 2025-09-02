「將軍吼」週末炸翻台南！夕陽煙火嗨唱　交管措施先筆記

▲臺南夏日音樂節煙火秀（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供）。

記者胡至欣／綜合報導

抓緊夏天的尾巴，臺南海線再度被音樂與煙火點亮！邁入第14年的「2025臺南夏日音樂節─將軍吼」，將於本周六、日（9月6日、9月7日）在將軍漁港登場。今年主題為「鯤鯓開吼」與「將軍燃炸」，結合海港夕陽、煙火秀與卡司演出，兩天接力帶來最熱血的港邊派對。

▲2025將軍吼交通接駁圖。（圖／翻攝自FB／臺南夏日音樂節；下同）

活動現場自上午11點起實施交管，提醒遊客提早安排行程，並依照規劃動線進出，以免塞車卡位。若無法親臨現場，也能透過LINE TV、三立YouTube、Vidol、MOD三立綜合台，以及臺南夏日音樂節官方粉絲專頁同步收看直播，無論身在何處都能感受現場氛圍。

▲2025將軍吼公車資訊。

主辦單位建議遊客多利用大眾運輸工具，或透過合作計程車服務往返更省心。由於臺南天氣炎熱、午後易有雷陣雨，出門務必做好防曬、防雨準備並隨時補水。此外，活動期間請注意自身安全，避免闖入管制區或靠近臨水區域，以免發生危險。

交通與管制資訊一次看：

1、煙火施放場域及演唱會廣場管制：將軍漁港南、北堤禁止人車進入。今年因風災影響，將軍漁港部分設施仍待進一步整修，觀旅局及漁港所特別於活動現場之岸際(含將軍漁港觀景平台)設置活動柵欄、工程圍籬，非經許可均禁止進入；指定之休息碼頭非經許可不得停泊(部分船舶有移泊之需，已預留指定休息碼頭供移泊船舶停泊)。

2、活動廣場聯外道路管制：9/6(六) 11:00~22:00、9/7(日) 11:00~21:00，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，為維持交通秩序及安全，管制路段視交通狀況實施彈性管制，請用路人依執勤員警及交通疏導人員指揮通行及注意交通安全。

3、煙火施放區周邊管制：9/6(六) 11:00~22:00、9/7(日) 11:00~21:00，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向進行人車管制，主辦單位將視現場風向及其他因素微調海上及道路管制，請民眾遵從管制人員指揮，勿闖入人車管制區域內。

4、將軍漁港船舶進出港管制：9/6(六) 18:00~22:00、9/7(日) 17:00~21:00，此期間禁止船舶進出將軍漁港。也籲請全國各地船公司、漁民及船東，預先調整船程避免於海上管制時段進出將軍漁港，共同維護活動及自身安全。