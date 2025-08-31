ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
獨／雷納德來台美食清單曝光　最愛Longtail、東區燒肉店

▲▼雷納德（Kawhi Leonard）現身桃園巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲NBA超級球星快閃台灣3天，讓球迷一賭其「可愛」魅力。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

NBA超級球星雷納德快閃台灣3天，讓球迷能親眼感受其「可愛」魅力，他下榻酒店與品嚐到的美食也陸續曝光。負責此次雷納德來台的世界級禮賓尊榮服務品牌奧思禮透露，這次安排入住台北寒舍艾美總統套房，並大讚雷納德私下超認真，抵台第一天到飯店後就去練球；美食方面，則對曾蟬聯6年米其林一星的「Longtail」印象深刻。

奧思禮（Aspire Lifestyles）提供全球化的禮賓尊榮服務，堪稱是金字塔頂端消費族群的全球化私人禮賓管家，專精於白金秘書服務、提供全球高端餐飲與飯店的專屬權益等多種VIP服務，此次負責雷納德來台的住宿、餐飲等行程規劃接待。

▲▼台北寒舍艾美酒店總統套房。（圖／業者提供）

▲▼雷納德此次入住台北寒舍艾美酒店68坪的總統套房。（圖／業者提供）

▲▼台北寒舍艾美酒店總統套房。（圖／業者提供）

奧思禮台灣區副總經理莊大衛表示，此次迎接雷納德來台，全程安排入住台北寒舍艾美68坪的總統套房，寬敞的起居空間提供球星舒適的休息住所，並能直接眺望台北101。

▲▼雷納德來台伴手禮。（圖／奧思禮Aspire Lifestyles提供）

▲酒店準備的Kawhi Leonard的擬真吹糖蛋糕迎賓禮。（圖／奧思禮Aspire Lifestyles提供）

▲▼雷納德來台伴手禮。（圖／奧思禮Aspire Lifestyles提供）

▲房內亦準備一系列台灣特有伴手禮讓雷納德能享用與帶回家。（圖／奧思禮Aspire Lifestyles提供）

為了迎接球星到來，寒舍艾美更精心準備Kawhi Leonard的擬真吹糖蛋糕，搭配上快艇隊球場為背景，打造最專屬於「可愛」的迎賓禮。

▲▼LONGTAIL Restaurant & Bar。（圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供）

▲雷納德對「LONGTAIL」的餐點印象深刻。（圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供）

此外，奧思禮也準備一系列在地美食與伴手禮，包括珍煮丹的珍珠奶茶與西瓜烏龍、純 點心的流星蛋塔、噶瑪蘭威士忌等讓球星享用。莊大衛也分享雷納德私下樣貌，包括抵台第一天到飯店後，就直奔球場練球2小時；印象深刻的台灣美食之一是曾蟬聯6年米其林一星的「Longtail」，以及私人行程時到台北東區品嚐的一間燒肉店，且喜歡吃9分熟的牛肉，生菜沙拉不加醬。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字： 雷納德 longtail 台北市美食 台北市旅遊 台北寒舍艾美酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※



