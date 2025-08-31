ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
手搖飲開學日優惠懶人包　飲料第2杯半價、買1送1

▲▼再睡5分鐘棉被厚奶蓋系列飲品。（圖／再睡5分鐘提供）

▲手搖飲開學日最新優惠懶人包。（圖／再睡5分鐘提供）

記者蕭筠／台北報導

明天就是開學日，《ETtoday新聞雲》幫整理手搖飲最新限時優惠，包括再睡5分鐘可享日安紅濃茶珍珠歐蕾第2杯半價，還有鮮茶道指定飲品買1送1、一手私藏世界紅茶全品項買6送1等好康。

▲▼麻古茶坊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊可享指定飲品免費加料。（圖／麻古茶坊提供）

●再睡5分鐘
再睡5分鐘全門市於9月1日祭出限時1天「日安紅濃茶珍珠歐蕾第2杯半價」優惠，不限購買組數，限同品項、尺寸，各門市數量有限、售完為止。

●一手私藏世界紅茶
一手私藏世界紅茶即日起至9月5日祭出「買6送1」優惠，期間凡透過「你訂線上點」選擇自取或外送，即可享全品項買6送1，提醒訂單須滿250元，等於點6杯免費再喝35元飲品1杯。

●鮮茶道
鮮茶道即日起至9月9日祭出「4大飲品買1送1」優惠，品項包括「一番極品抹茶奶綠」、「一番極品抹茶奶蓋」、「英倫奶茶」、「伯爵奶茶」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●CoCo
CoCo即日起至9月16日祭出「2大飲品買1送1」優惠，品項包括「葡萄柚果粒茶（L）」、「西谷米奶茶（L）」，須使用外送平台Uber Eats，數量有限、送完為止，詳細優惠內容依APP為主。

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶祭出「全品項買5送1」優惠，以價低者為贈送品項，門市、電話自取、線上點自取皆同享優惠。

●麻古茶坊
麻古茶坊全門市祭出「免費加料」優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選，提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。

●Mr.Wish 
Mr.Wish全門市祭出「免費加料」優惠，只要購買「黑糖珍珠碎碎冰」造型罐系列飲品，且向店員說「我要加珍珠」，即可享免費加波霸珍珠1次。

關鍵字： 美食情報 美食雲 開學日 手搖飲 優惠 買1送1

