探索廚房明起整修「暫停營業」　預計10月重新對外服務

▲探索廚房。（圖／記者黃士原攝）

▲探索廚房炭烤松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡台北寒舍艾美酒店「探索廚房」明天起進行為期1個月的整修，期間暫停營運，預計10月重新開放，喜歡探索廚房的消費者要特別留意最新營運公告，以免撲空。

台北寒舍艾美酒店官網公告，為提供更加舒適豐富的用餐體驗，探索廚房自助餐廳9月1日起，進行為期約1個月的內部整修，預計10月開放營運，屆時不但餐檯升級、空間優化，也會搭配全新菜色。

▲探索廚房。（圖／記者黃士原攝）

▲探索廚房甜點。（圖／記者黃士原攝）

探索廚房為國內知名Buffet餐廳之一，是許多吃到飽愛好者的口袋名單，餐檯包括炭烤區、中西熱食區、日式料理區、炸物及現煎區、沙拉及冷菜區、蒸煮區、窯烤義大利披薩區、甜點區，吃得到爐烤牛肉、西班牙海鮮燉飯、炸蝦天婦羅，以及炭烤松葉蟹腳。

▲台北喜來登十二廚10/1漲價。（圖／記者黃士原攝）

另外，考量營運成本持續增加，10月1日起，台北喜來登十二廚自助餐廳調漲假日餐價，假日午餐及晚餐每位從1790元調整為1990元，假日下午茶每位從1190元調整為1290元，漲價幅度100元至200元。其餘時段則維持原餐價。

雖然十二廚假日餐價上漲，台北喜來登表示，餐檯也會同步升級，不僅午晚餐時段延續廣受喜愛的「松葉蟹腳」無限享用，更全新推出「麵包蟹吃到飽」及「現煎帶骨牛小排」。最受消費者喜愛的日本料理區，更加碼提供「胭脂蝦」、「干貝」與「甜蝦」吃到飽，也會不定期推出期間限定料理。

