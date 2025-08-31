LADY KELLY插旗桃園　開幕享巧克力蛋糕買1送1

▲LADY KELLY開新店推黑絲綢巧克力蛋糕買1送1。（圖／LADY KELLY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼8月插旗台北後，甜點品牌「LADY KELLY」宣布今年二度展店，首度進軍桃園，預計明日正式開幕，並祭出黑絲綢巧克力蛋糕買1送1、焦糖布丁免費送等開幕優惠；同步推出中秋限定烏豆蛋黃酥，即日起開放預購。

LADY KELLY新門市首度插旗桃園，地點就在桃園環球購物中心A8的2樓，販售各種經典甜點，包括綜合水果鮮奶油蛋糕、黑絲綢巧克力蛋糕、碧玉葡萄塔等通通一次滿足，9月1日正式開幕。

為歡慶新店開幕，開幕首2日期間每日下午5點可享「黑絲綢巧克力蛋糕買1送1」，數量有限、售完為止；會員加碼消費滿599元可獲得經典焦糖布丁1個、滿1599元再送品牌保冷袋。

▲同步推出中秋限定烏豆蛋黃酥。

另為搶攻中秋節商機，LADY KELLY也推出全新「烏豆蛋黃酥」，先將鹹蛋黃壓碎後，手工過篩滾成圓球包裹入月餅內，讓蛋黃酥口感更加細緻，搭配歐洲進口無水奶油製成的多層酥皮，奶香濃厚，每一口都能吃到滑順蛋黃交織綿密烏豆沙，打造鹹甜濕潤口感，即日於官網、門市開放預購，經典蛋黃酥禮盒6入售價750元，預購價699元。

▲春水堂小北門店推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」。（圖／春水堂提供）

台灣茶飲品牌「春水堂」近日則強勢進駐新光三越台南小北門店，並推出2款獨家限定新品，其中「開心果焙茶拿鐵」選用醇厚焙茶結合帶有馥郁堅果香的開心果醬，再點綴烘烤開心果碎粒；「開心果珍珠焙茶拿鐵」則再加入Q彈珍珠增添咀嚼口感，售價105元起。

為歡慶新店開幕，春水堂小北門店祭出滿額優惠，今（31）日可享單筆消費滿999元送珍珠奶茶買1送1券1張，每日限量50張；9月1日起單筆消費滿999元送春水堂經典木蓋茶倉1個，限量共50個，送完為止、不累贈；8月29日至9月7日還有情人節限定套餐769元。