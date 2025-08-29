ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
UG連開2店「限時飲品買1送1」　再送袖珍包、保冷袋

▲▼UG。（圖／UG提供）

▲UG本周連開2店。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「UG樂已」持續展店中，本周於新北、台中再開2店，並祭出限時指定飲品買1送1，加碼送品牌袖珍包、保冷袋等優惠。

「UG三重正義店」於今日正式開幕，為歡慶再展新店，即日起至8月31日可享「大杯茶花紅烏龍純茶買1送1」，每人含優惠限購20杯，加碼消費不限金額送品牌袖珍包1個，每日限量100位；至9月11日前每人再送品牌保冷袋1個，提醒活動詳情依門市現場公告為主。

UG台中東山店則將在9月1日開幕，同步祭出限時開幕優惠，9月1日至9月3日可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」，每人含優惠限購20杯，消費不限金額再送品牌袖珍包1個，每日限量100位；至9月14日前再送品牌保冷袋1個。

UG三重正義店
地址：新北市三重區正義北路26號
電話：02-29899068

UG台中東山店
地址：台中市北屯區東山路一段238號
電話：04-24360065

▲▼春水堂小北門店推出獨家限定「開心果焙茶拿鐵系列」。（圖／春水堂提供）

▲春水堂小北門店今天開幕。（圖／春水堂提供）

另外，台灣茶飲品牌「春水堂」小北門店也於今日正式開幕，並推出2款獨家限定新品，其中「開心果焙茶拿鐵」選用醇厚焙茶結合帶有馥郁堅果香的開心果醬，再點綴烘烤開心果碎粒；「開心果珍珠焙茶拿鐵」則再加入Q彈珍珠增添咀嚼口感，售價105元起。

為歡慶新店開幕，春水堂小北門店即日起至8月31日祭出滿額優惠，單筆消費滿999元送珍珠奶茶買1送1券1張，每日限量50張；9月1日起單筆消費滿999元送春水堂經典木蓋茶倉1個，限量共50個，送完為止、不累贈。

►全台速食店最新省荷包優惠　炸雞桶買1送1、披薩買1送2
►麥當勞「夏季優惠券」限時42天開跑　大薯、麥克雞塊加1元多1件
►清心福全推薦「5款無糖人氣飲品」　優多綠、鮮奶茶都有

關鍵字： 美食情報 美食雲 UG樂己 春水堂 買1送1

