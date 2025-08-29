ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
加拿大育空看全球最美極光玩法　飛上高空追光、體驗狗拉雪橇

▲▼加拿大育空平均每年有超過200個夜晚會出現極光。（圖／育空特區觀光廳提供）

▲加拿大育空平均每年有超過200個夜晚會出現極光。（圖／育空特區觀光廳提供）

記者蔡玟君／台北報導

近年台灣人瘋出國追極光，位於加拿大的「育空地區」，平均每年有超過200個夜晚可以看極光，育空特區觀光暨文化廳廳長John Streicker就推薦當地追光玩法，並指出育空擁有壯闊高山、茂密高大的樹林，讓整體風景更有層次感。現在中華航空宣布與育空北方航空合作，讓旅客能以一本票聯程方式，轉機一次就能直達這處極光寶藏地旅行。

育空地區名列全球最美極光地之一，每年8月至隔年4月期間都能看極光，是許多攝影愛好者私藏的追光樂園，曾旅居加拿大各地的John Streicker深深著迷於育空壯闊且豐富的地貌，最後選擇在此落地生根。

▲▼育空北方航空與華航聯營合作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲育空特區觀光暨文化廳廳長John Streicker。（圖／記者蔡玟君攝）

John Streicker認為，在育空看極光與黃刀鎮最大不同在於自然地貌，黃刀鎮多是一望無際平原、低矮的森林，讓旅人站在大地上，體會宛如被極光籠罩般，而育空地區擁有綿延且壯闊的山巒、高大茂密的森林，為追光者提供更多層次的視覺享受。

▲▼ 白馬市舉辦的狗拉雪橇大賽「育空征途」，賽程長達1600公里。（圖／育空特區觀光廳提供）

▲▼ 旅客可體驗狗拉雪橇。（圖／育空特區觀光廳提供）

▲▼狗拉雪橇（Dog Sledding）是白馬市最具特色的體驗。（圖／育空特區觀光廳提供）

▲▼溫泉凍髮大賽，是加拿大白馬市每年冬季最吸睛的活動。（圖／育空特區觀光廳提供）

▲溫泉凍髮大賽，是加拿大白馬市每年冬季最吸睛的活動。（圖／育空特區觀光廳提供）

此外，旅人也可在此體驗狗拉雪橇，或在冬季時到白馬市體驗每年於塔基尼溫泉（Takhini Hot Springs）舉辦的「溫泉凍髮大賽」。參加者在零下的戶外氣溫中泡溫泉，任由濕潤的頭髮瞬間結凍，創造出各種誇張造型，彷彿天然的冰雕藝術，趣味比賽成為育空冬季最獨特的奇景之一。John Streicker也建議若想到育空旅行，無論冬天或夏季，至少規劃7天時間，才能深度感受在地風景。

▲▼育空北方航空與華航聯營合作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲育空北方航空與華航攜手聯營合作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼育空北方航空與華航聯營合作。（圖／記者蔡玟君攝）

▲育空北方航空旅遊產品業務銷售總監 Denis Parry。（圖／記者蔡玟君攝）

育空北方航空旅遊產品業務銷售總監 Denis Parry也推薦另一個獨特追光玩法，就是搭乘育空北方航空特別的「Aurora 360 Flight」極光包機，直接飛上萬呎高空近看極光，他笑說「即使從地面看天空雲層較多，但搭上這架極光班機，就可以穿越雲層在高空欣賞歐若拉在夜空中舞動的魔幻美景。」

▲▼育空北方航空，加拿大北方航空。（圖／育空北方航空提供）

▲育空北方航空推出極光包機，讓旅客可以飛上萬呎高空看歐若拉舞動。（圖／育空北方航空提供）

根據育空北方航空官網，「Aurora 360 Flight」極光包機規劃7日行程，包括「溫哥華－白馬市」來回機票、6晚住宿、防寒衣物租借、私人導遊、雪橇與雪上摩托車體驗，還能入住極光營就著篝火看極光並有拍照體驗，再根據天氣搭機飛往高空追光，且保證旅客都能坐在靠窗座位欣賞，每人加幣6775元起（約新台幣15萬元起）。

加拿大育空看全球最美極光玩法

