「打小人」搬進餐廳！敲藍白拖趕壞運、吃港點收好運　詭粵必吃大公開

▲ 「詭粵・打走壞運港點祭」把香港經典祈福習俗「打小人」搬進餐廳。（圖／點八餐飲集團提供；以下同）

壞運退散、好運上桌！天蔥國際旗下港式點心品牌「點八粵」與「點8號」，9月推出全新企劃「詭粵・打走壞運港點祭」，把香港經典習俗「打小人」搬進餐廳，結合餐飲打造最潮祈福體驗。消費者於9/1~9/30期間到門市用餐，就能邊品嚐特色點心，邊參與趣味互動，把小人、壞運與煩惱通通擊退。

在香港，每逢驅邪祈福，不少人會透過「打小人」來趕走壞運。活動現場特設「打小人祈福桌」，讓顧客揮動「藍白拖」小槌，把壞情緒與厄運一併擊退，再用寓意吉祥的美食收下好運，無論體驗或拍照都充滿話題。

▲「詭粵祈福餐」嚴選四款寓意滿滿的特色點心，趣味與美味一次滿足。

只要依照流程參與敲打，完成儀式後即可用轉運價398元（原價512元）享用限量「詭粵祈福餐」，享用限量推出的「詭粵祈福餐」：

黃金貴人燒賣（魚子鮮燒賣）：金黃飽滿，象徵貴人相助，帶來事業與人緣好運。

紅運當頭蝦餃（XO醬蝦餃皇）：以天然甜菜根染色，晶瑩透紅，寓意紅運連連。

小人退散包（殭屍造型紅豆包）：可愛外型搭配溫潤紅豆餡，吃下去就把小人趕走。

甜蜜轉運茶：清香回甘，象徵生活順遂。

活動期間單桌消費滿1388元，即可獲贈「迷你筊杯」一組（每桌限1組，數量有限、送完為止）。筊杯是台灣民間文化象徵，代表向神明請示、祈求好運，此次以迷你設計呈現，既能收藏也能當隨身開運小物，延續祈福感受。

點八集團表示，希望消費者在享受美食的同時，也能透過打小人儀式釋放壓力，把壞運打走、迎接好運。從祈福體驗、寓意餐點到限量周邊，活動氛圍充滿互動感與新鮮感，勢必成為 9 月份最具打卡魅力的特色餐飲話題。

詳情請洽點八餐飲集團各門市或官方網站：

官方網站 https://dimsum8.group/

門市資訊 https://dimsum8.group/location/