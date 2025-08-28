台北成旅客最想重遊的亞洲城市　阿里山助攻「嘉義」成新寵

▲曼谷為旅客最想回訪的亞洲城市冠軍。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客最想回訪的前10大城市，曼谷排行冠軍，而台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪同為亞洲最受青睞的回訪陣容。

根據Agoda今年1月到6月訂房數據觀察，本次排行以「回訪比例」為主軸，盤點最具吸引力的目的地，其中「曼谷」成為這份榜單的冠軍。

▲饒河夜市是台北最受歡迎的夜市之一。

台北排名第6，平台分析，台北之所以長年圈粉無數，關鍵在於多層次的城市魅力，從熱鬧繽紛的夜市、持續推陳出新的美食版圖，到便捷完善的大眾運輸以及現代與傳統並陳的城市風貌，無論初訪或回訪，都能找到再次出發的理由。

▲高雄港灣風景。（圖／記者彭懷玉攝）

若單以「台灣回訪城市 Top 5」來看，高雄、台中、桃園與嘉義也是今年台灣重遊比例表現亮眼的城市。特別值得一提的是，高雄從去年的第3名升至今年第2名，憑藉港都風情、持續擴張的娛樂場景與活化水岸的城市魅力，吸引更多回流旅客；而嘉義今年首度躋身全台前五，推估與自然體驗與文化景點，如阿里山等熱度升溫有關，成為國內回訪旅遊的新黑馬。

2025 亞洲熱門回訪城市

1.曼谷

2.東京

3.首爾

4.峇里島

5.大阪

6.台北

7.吉隆坡

8.峴港

9.新山

10.香港

2025 台灣回訪城市 Top 5

1.台北

2.高雄

3.台中

4.桃園

5.嘉義