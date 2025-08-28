ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北成旅客最想重遊的亞洲城市　阿里山助攻「嘉義」成新寵

▲▼泰國曼谷旅遊，泰國旅遊。（圖／Agoda提供）

▲曼谷為旅客最想回訪的亞洲城市冠軍。（圖／Agoda提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda公布「2025 亞洲回訪城市」排行，揭露今年上半年旅客最想回訪的前10大城市，曼谷排行冠軍，而台北勇奪第六，與曼谷、東京、首爾、峇里島與大阪同為亞洲最受青睞的回訪陣容。

根據Agoda今年1月到6月訂房數據觀察，本次排行以「回訪比例」為主軸，盤點最具吸引力的目的地，其中「曼谷」成為這份榜單的冠軍。

▲▼台北饒河夜市。（圖／Agoda提供）

▲饒河夜市是台北最受歡迎的夜市之一。

台北排名第6，平台分析，台北之所以長年圈粉無數，關鍵在於多層次的城市魅力，從熱鬧繽紛的夜市、持續推陳出新的美食版圖，到便捷完善的大眾運輸以及現代與傳統並陳的城市風貌，無論初訪或回訪，都能找到再次出發的理由。

▲高雄漢來大飯店,高雄漢來大飯店「三麗鷗主題房」,「無所事事小海豹」及「PP Mini小小企鵝」躺在高雄愛河灣,高雄旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲高雄港灣風景。（圖／記者彭懷玉攝）

若單以「台灣回訪城市 Top 5」來看，高雄、台中、桃園與嘉義也是今年台灣重遊比例表現亮眼的城市。特別值得一提的是，高雄從去年的第3名升至今年第2名，憑藉港都風情、持續擴張的娛樂場景與活化水岸的城市魅力，吸引更多回流旅客；而嘉義今年首度躋身全台前五，推估與自然體驗與文化景點，如阿里山等熱度升溫有關，成為國內回訪旅遊的新黑馬。

2025 亞洲熱門回訪城市

1.曼谷

2.東京

3.首爾

4.峇里島

5.大阪

6.台北

7.吉隆坡

8.峴港

9.新山

10.香港

2025 台灣回訪城市 Top 5

1.台北

2.高雄

3.台中

4.桃園

5.嘉義

關鍵字： Agoda 台北市旅遊 嘉義旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【奪命水泥塊】高雄騎士輾過石塊！「機車彈起」噴飛亡

推薦閱讀

嫌員旅貴！一行人自駕尾隨跟團車

嫌員旅貴！一行人自駕尾隨跟團車

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業

台北喜來登十二廚10/1漲價

台北喜來登十二廚10/1漲價

春水堂開心果焙茶拿鐵系列小北門獨賣

春水堂開心果焙茶拿鐵系列小北門獨賣

「士林仙界大派對」連2天免費入場

「士林仙界大派對」連2天免費入場

桃園「永安漁港音樂節」順遊路線一覽

桃園「永安漁港音樂節」順遊路線一覽

北海道「櫻桃吃到飽」只要1000日圓！

北海道「櫻桃吃到飽」只要1000日圓！

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

歐洲團疫後暴增3倍　早鳥贈100歐元

歐洲團疫後暴增3倍　早鳥贈100歐元

台北成旅客最想重遊的亞洲城市

台北成旅客最想重遊的亞洲城市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

新莊在地人推薦手工韭菜水餃

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

無空調但生意依舊超好！宜蘭鐵皮屋麵攤

鳥貴族第5家店進駐大葉高島屋

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

日賣2000碗擔仔麵！生意好到包下3個店面

松屋首度進軍桃園藝文特區

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

嫌員旅貴！一行人自駕尾隨跟團車

台北信維市場老店「王家刀切麵」歇業

台北喜來登十二廚10/1漲價

春水堂開心果焙茶拿鐵系列小北門獨賣

「士林仙界大派對」連2天免費入場

桃園「永安漁港音樂節」順遊路線一覽

北海道「櫻桃吃到飽」只要1000日圓！

摩斯推2款中秋限定「月見漢堡」　干貝白醬可樂餅同步回歸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366