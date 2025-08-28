ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雙月食品社首度插旗新莊　全台分店「親親」送愛恨椒芝麵

▲雙月食品社八德店。（圖／記者黃士原攝）

▲雙月食品社插旗新北市新莊區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

今年青島店第8年獲選《米其林指南》必比登推介的雙月食品社，正式插旗新莊地區，這是品牌第12家分店，目前試營運中。此外，迎接七夕情人節，當天到全台分店消費的情侶，只要現場給予彼此甜蜜一吻，雙月就送愛恨椒芝麵一包。

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

▲元氣鱸魚湯。（圖／雙月食品社提供）

近年雙月食品社積極展店，日前開出第12家分店「新莊中港店」，目前試營運中，業者表示，該店面特別規劃為外送、外帶需求設計，設有寬敞的機車停車腹地，方便外送平台與自取顧客，而內用空間相對精簡，強調快速、便利的消費模式，以服務新莊副都心核心與新、舊新莊消費者為主要目標。

▲雙月食品社「愛恨椒芝麵」。（圖／取自雙月食品社臉書）

▲雙月食品社「愛恨椒芝麵」。（圖／取自雙月食品社臉書）

此外，迎接七夕情人節，雙月食品社特別推出浪漫活動「一吻定情 一麵傾心」，當天至全台任一門市消費的情侶，只要現場給予彼此甜蜜一吻（臉部任一位置），並讓店員留下愛的影像，即可免費獲贈一包象徵愛與美味的愛恨椒芝麵（快煮麵單包裝），數量有限，送完為止。

▲鳥貴族10/1進駐大葉高島屋。（圖／記者黃士原攝）

另外，來自日本的「鳥貴族」去年9月登台後，目前全台已有4家分店，最新進度是即將進駐大葉高島屋，10月1日開幕。

鳥貴族以「高品質、大份量、全品項均一價100元」為品牌特色，其中，串燒是一盤兩串，部位從雞胸、腿肉、雞翅、雞皮、雞屁股到雞肉丸子都有，有鹽烤、醬燒及椒香3種口味，醬燒使用大量雞肉、蔬菜與果物一起燉煮，是鳥貴族招牌醬汁。

