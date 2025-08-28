「雀客藏居花蓮林森」試營運　房內遠眺雲霧山景

▲雀客藏居花蓮林森即日起試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／花蓮報導

雀客國際在花蓮又添一處新據點！「雀客藏居 - 花蓮林森」即日起試營運，飯店位於市區，距離花蓮車站僅10分鐘車程，周邊小吃、賣場、咖啡館、小餐館林立，讓旅客不管去哪都很方便。

▲經典客房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲家庭房。（圖／記者蔡玟君攝）

「雀客藏居 - 花蓮林森」全館設有168間客房，並提供5種房型，坪數從6至8坪的經典客房起跳，並提供無障礙客房，另外有12坪的家庭房、能俯瞰市景的雋永藏居套房。

▲▼總統套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲房內可以遠眺市景與群山風光。（圖／記者蔡玟君攝）

而廣達42坪的總統套房獨享一整層樓，搭電梯就能直達，套房內分有客廳、餐廳、廚房，主臥室就能欣賞花蓮市景與遠方綿延的壯闊山巒風光。

▲健身房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大廳設有閱讀區，提供許多書籍借閱。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店也提供豐富的公共設施，包括健身房、兒童遊戲室、會議室、餐廳。業者也表示，試營運同時也逐步修繕客房細節，希望提供旅客更舒適的旅宿空間。

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

而隨著花蓮正值金針花季節，「理想大地渡假飯店」特別推出三天二夜「金針花開浪漫理想之旅」住房專案，4人同行每人6525元起。旅客可入住西班牙主題房型兩晚，每人享用自助早餐兩次、里拉自助晚餐或風味中式晚餐一次(二選一)、應許運河遊艇導覽兩次/人、飯店免費活動設施使用，以及預約制花蓮機場或車站定時定點來回接送一次。

▲玉里赤科山。（圖／花蓮縣政府提供，鄭惠霙攝影）

住宿期間還可免費參加金針花一日遊，從飯店出發，沿途經過光復糖廠、赤科金針花山、吉蒸牧場，漫步在金針花田間，徜徉在金黃花海中，欣賞美不勝收的畫面，可盡情地拍照留念。