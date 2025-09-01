紅葉雷達開啟　克斯蒙、美加東、日本賞楓全攻略

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

▲克羅埃西亞的十六湖，美似歐洲版的九寨溝。

時序進入9月，秋天的腳步漸近，正是規劃出遊的好時機。當紅葉漸漸渲染大地，無論漫步在歐洲的古老城鎮，行走於美加的壯闊山林，或徜徉日本的庭園古寺，都能沉醉於秋日獨有的詩意與浪漫。

▲斯洛維尼亞的布列德湖，宛如童話世界。

位於巴爾幹半島的克羅埃西亞、斯洛維尼亞與蒙特內哥羅，向來以湖光山色聞名。尤其是克羅埃西亞的十六湖國家公園，湖泊與瀑布錯落交織，當秋意瀰漫，碧綠湖水映照澄黃紅葉，美得令人屏息。斯洛維尼亞的布列德湖，湖心小島與遠方城堡在秋色襯托下，宛如童話世界。蒙特內哥羅除了濱海美景外，紅葉點綴於山川之間，更是歐洲秋日裡最動人的風景。

▲尼加拉瀑布橫跨美加二國，聲勢磅礡。

每年秋季，美國東部與加拿大東部的「楓葉大道」便迎來最迷人的時光。尼加拉瀑布是沿途必訪經典，穿雨衣、登上遊船，近距離感受飛瀑傾瀉的震撼，與秋葉的靜美形成強烈對比。加拿大的千島群島，湖水與紅葉相互輝映，乘船賞景，美如一幅流動的畫卷。白山國家森林公園滿山楓林隨風搖曳，猶如走進色彩斑斕的夢境。若想兼顧城市風情，紐約、費城、華盛頓、波士頓、多倫多、蒙特婁等美加東名城，也能一次暢遊。

▲千島群島乘船賞景，就像在欣賞流動的畫卷。

日本北海道之秋，既有壯麗景色，也蘊含溫暖氣息。函館山的璀璨夜景，如鑽石般閃爍；五稜郭公園的星形碉堡，在紅葉襯映下更顯迷人。熊牧場與企鵝遊行則為旅程增添趣味。秋意正濃時，登別、洞爺湖、湯之川三大溫泉鄉，也迎來最佳泡湯季，沉浸於熱騰騰的溫泉中，暖身又暖心，正是北海道最療癒的體驗。

▲武士宅邸與紅葉相映襯，是角館最美秋色之一。

東北地區也是日本的賞楓勝地，青森的奧入瀨溪，紅葉沿溪展開，如一條流動的彩帶；睡魔村洋溢濃厚文化氣息。秋田角館被譽為「小京都」，楓紅襯映武士宅邸，彷彿走回江戶時代。山形銀山溫泉在楓葉與夜燈輝映下，猶如童話裡的溫泉鄉。茨城日立海濱公園的波波球，秋日幻化成一片火紅海洋，可愛又壯觀。

▲搭纜車俯瞰層層楓紅，寒霞溪谷美景盡收眼底。

四國的秋色，帶有一種隱逸之美。香川小豆島的寒霞溪，是日本知名的溪谷美景，乘纜車俯瞰層層紅葉，秀麗非凡。德島的大步危、小步危，峽谷溪水碧綠，兩岸紅葉點綴，楓彩動人；知名的葛藤橋，以藤蔓編織而成，踏上橋時，眼前滿是秋色，令人迷醉。還有愛媛的道後溫泉，這處千年溫泉鄉，因動畫電影《神隱少女》取材而聲名大噪，也是四國必遊的經典。

