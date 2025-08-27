基隆巨型「飛天掃帚」將消失！海科館曝原因：不再維修

▲潮境公園打卡地標「掃把救星」不會再做維修，讓其自然消逝。（圖／海科館提供）



記者彭懷玉／綜合報導

基隆巨型飛天掃帚將成絕響！潮境公園打卡地標「掃把救星」自完工後，成為IG熱門打卡點，然而，經過長年受風吹雨打與自然耗損，日前又遭楊柳颱風影響作品結構，海科館經評估後，決定讓其自然消逝，不會再做維修，民眾可以趁消失前，用鏡頭捕捉作品的最後身影。

▲法國藝術家派翠克·德馬佐（Patrick Demazeau）創作「掃把救星」裝置藝術。（圖／海科館提供）



海科館說明，這件作品原名為「掃把救星」，由法國藝術家派崔克·德馬佐（Patrick Demazeau）於2016年為海科館「潮藝術」所創作，最初以天然竹材製作而成。海科館姜宇表示，原先掃把共有15隻，目前剩下9隻。

▲飛天掃帚是潮境公園熱門打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）

在超過8年的時間裡，作品的藝術生命始終與基隆的自然環境緊密相連，歷經海風的侵蝕與數次颱風的摧殘，期間海科館曾多次進行維護。然而，日前受楊柳颱風強風影響，作品結構更顯脆弱，基於公共安全考量，最終決定讓其回歸大地藝術的理念，讓作品隨著時間與自然的力量，完成藝術的循環。

▲海科館莊姓員工負責維護「掃把救星」裝置藝術。（圖／海科館提供）



海科館館長王明源表示，「掃把救星」最初的創作寓意是希望藉由掃除海洋垃圾與污染物的意象，提醒民眾珍愛海洋、減少污染。這些佇立在海邊的巨型掃把，承載著重要的環保寓意，呼籲大眾關注海洋生態的保護。它們因獨特的造型和與基隆嶼相映成趣，意外與《哈利波特》電影的飛天掃把畫面產生聯想，被譽為「哈利波特的飛天掃帚」，吸引許多人慕名而來。

這件承載了許多人回憶與環保意義的作品即將功成身退，海科館表示，民眾可以在它正式退役前，用鏡頭捕捉最終身影，留下永恆的紀念，並期盼民眾在欣賞之餘，能將作品背後的環保精神化為具體行動，從日常生活中做起，共同守護美麗的海洋環境。

▲▼潮境公園「地景相框」拍海景與基隆嶼的合影；望海巷跨海景觀橋看海放空。（圖／記者彭懷玉攝）



飛天掃帚裝置藝術消逝後，民眾還是可以到潮境公園玩鸚鵡螺溜滑梯、到地景相框拍海景與基隆嶼的合影，或至望幽谷步道、望海巷跨海景觀橋看海放空，附近的大坪海岸也是在地人的秘境，不妨一起順遊。