獨／基隆-石垣島渡輪「延至10月開航」！業者：有追加整備工程

▲「八重山丸渡輪」基隆-石垣島定期航班將延至10月開航。（圖／華岡集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

原訂9月航行基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」要延期了！華岡集團今（27日）向《ETtoday新聞雲》透露，此次延後是為了進一步提升旅客搭乘品質，追加包括艙房、公共區域在內的整備與翻新工程，會延後到10月中或月底才能開航。

▲華岡集團去年購入「八重山丸」（YAIMA MARU），上月已駛進基隆港。

「八重山丸」（YAIMA MARU）前身為韓國Panstar Cruise，去年由華岡集團購入，並於上月9日駛進基隆港，展開為期一個月的整修。除了要將Panstar Cruise改名為YAIMA MARU，集團總經理洪郁航說，翻新工程涵蓋地毯鋪設、艙房設備升級及公共設施更新，希望帶來更舒適的搭乘體驗。

▲「八重山丸渡輪」翻新工程涵蓋地毯鋪設、艙房設備升級及公共設施更新。

該航線航行距離約265公里，航程7小時，船上設有皇家套房、豪華套房與標準房，共可搭載545名旅客。規劃時間為晚間10點於基隆港報到、午夜12點開航，翌日一早7:30抵達石垣港；回程則於石垣港晚間10點報到，凌晨12點啟航，翌晨7:30回到基隆港，睡一覺就到石垣島。

▲▼渡輪規劃皇家套房、豪華套房與標準房三種房型。







航班將以雙向定班形式運行，基隆港出發為周二、四、日，石垣島回程則為周一、三、五，旅客可靈活安排三至四日往返行程。洪郁航補充，目前該航線文件已進入駐外代表認證階段，認證完就能送件完成程序。而民眾最關心的船票價格，他說，票價已確認，但送件完成才能對外公告。