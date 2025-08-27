ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

獨／基隆-石垣島渡輪「延至10月開航」！業者：有追加整備工程

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」開航將延至10月。（圖／華岡集團提供）

▲「八重山丸渡輪」基隆-石垣島定期航班將延至10月開航。（圖／華岡集團提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

原訂9月航行基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」要延期了！華岡集團今（27日）向《ETtoday新聞雲》透露，此次延後是為了進一步提升旅客搭乘品質，追加包括艙房、公共區域在內的整備與翻新工程，會延後到10月中或月底才能開航。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」開航將延至10月。（圖／華岡集團提供）

▲華岡集團去年購入「八重山丸」（YAIMA MARU），上月已駛進基隆港。

「八重山丸」（YAIMA MARU）前身為韓國Panstar Cruise，去年由華岡集團購入，並於上月9日駛進基隆港，展開為期一個月的整修。除了要將Panstar Cruise改名為YAIMA MARU，集團總經理洪郁航說，翻新工程涵蓋地毯鋪設、艙房設備升級及公共設施更新，希望帶來更舒適的搭乘體驗。

▲基隆-石垣島的「八重山丸渡輪」開航將延至10月。（圖／華岡集團提供）

▲「八重山丸渡輪」翻新工程涵蓋地毯鋪設、艙房設備升級及公共設施更新。

該航線航行距離約265公里，航程7小時，船上設有皇家套房、豪華套房與標準房，共可搭載545名旅客。規劃時間為晚間10點於基隆港報到、午夜12點開航，翌日一早7:30抵達石垣港；回程則於石垣港晚間10點報到，凌晨12點啟航，翌晨7:30回到基隆港，睡一覺就到石垣島。

▲基隆-石垣島的定期渡輪「八重山丸」將延期。（圖／華岡集團提供）

▲▼渡輪規劃皇家套房、豪華套房與標準房三種房型。

▲基隆-石垣島的定期渡輪「八重山丸」將延期。（圖／華岡集團提供）

航班將以雙向定班形式運行，基隆港出發為周二、四、日，石垣島回程則為周一、三、五，旅客可靈活安排三至四日往返行程。洪郁航補充，目前該航線文件已進入駐外代表認證階段，認證完就能送件完成程序。而民眾最關心的船票價格，他說，票價已確認，但送件完成才能對外公告。

關鍵字： 基隆旅遊 石垣島旅遊 八重山丸渡輪 八重山丸 華岡集團 日本旅遊 YAIMA MARU 渡輪旅遊 搭船

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【雷雨猛灌】大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎：水用倒的

推薦閱讀

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！分3種定價區間　往返都夜航

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！分3種定價區間　往返都夜航

基隆-石垣島9月啟航！住＋船票3天可望萬元有找　睡一晚就到日本

基隆-石垣島9月啟航！住＋船票3天可望萬元有找　睡一晚就到日本

渡輪7小時直航石垣島　業者規劃4-5天行程：2萬元就能玩

渡輪7小時直航石垣島　業者規劃4-5天行程：2萬元就能玩

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

松屋首度進軍桃園藝文特區

麻古隱藏版免費加料優惠曝光

圓山新景點眺望「大稻埕480秒煙火」

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

收費隨喜！外雙溪秘境溪畔咖啡廳

清心福全5款無糖人氣飲品推薦

免門票！金山歐式莊園藏「荷蘭風車」

北市隱藏版花鐘「天使花毯盛放」

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

Q Burger開賣港澳經典系列餐點

全家零食、冰品飲料「買1送1」

限時3天！穿情侶裝玩樂園雙人1314元

宜蘭「海鮮剝皮辣椒麵」滿滿膠原蛋白

獨／基隆-石垣島渡輪延至10月開航

被燒肉耽誤的甜點店籌備高雄2店

CoCo奶茶三兄弟今天買1送1

一晚乾完2萬杯Shot！　條通祭衝夜經濟振興在地酒吧

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366