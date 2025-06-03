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獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」！分3種定價區間　往返都夜航

▲「八重山丸」預計明年8月開基隆-石垣島客運航線。（圖／華岡集團提供）

▲YAIMA丸號「基隆-石垣島」定期渡輪確認在9月啟航。（圖／華岡集團提供）

記者彭懷玉／台北報導

YAIMA丸號「基隆-石垣島」定期渡輪確認在9月啟航，該航線委由華岡集團經營，今（3日）總經理表示，單程票價並非外傳的最低1萬日圓，駁斥來回僅4000多元的說法。此外，他解釋，YAIMA丸號共有100多個房間，從最基礎的上下鋪到VIP房都有，分為三種定價區間。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲YAIMA丸號「基隆-石垣島」渡輪價格尚未定案，可以確認的是「不會那麼便宜」。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

華岡集團總經理洪郁航向《ETtoday新聞雲》澄清，公司未對外做任何說明，謠言卻傳得沸沸揚揚，實際上，YAIMA丸號「基隆-石垣島」渡輪價格還在跟日方做確認，且從未對外公開，但可以確認的是「不會那麼便宜」。他指出，除非是旅行社有推促銷價，否則不會有單程1萬日圓（新台幣2000元出頭）的價格。

洪郁航說，YAIMA丸號規劃出100多個房間，從最基礎的上下鋪開始，還規劃了雙人房、四人房、六人房、八人房和頂級VIP套房，分為內艙和外艙，大致上從便宜到高價訂出三種價格區間，滿足追求高Cp值的背包客到高端旅客的需求。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲夜間航行7個小時後，預估早上7:30進石垣港碼頭，8點下船。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

「YAIMAMARU（YAIMA丸號）」渡輪確定會在9月開航，船舶仍在進行細部整修。洪郁航說，目前暫定夜航，預估晚間10點開放旅客在基隆港報到，12點開航，夜間航行7個小時後，預估早上7:30進石垣港碼頭，8點下船；回程部分，預計日本當地晚上10點石垣港報到，凌晨12點開航，早上7:30抵達基隆港，8點讓旅客下船。

至於航行時間，由於是雙向定班，固定在周一、三、五從基隆港出發，石垣島回程則在周二、四、六，旅客可以選擇周五出發，周二回程，彈性航班除了更方便之外，也讓旅行社好安排，另也爭取周五晚間出發，周日回程「免請假」行程，詳細航班資訊尚待確認。

▲▼九州豪斯登堡，石垣島。（圖／東南旅遊提供）

▲石垣島絕美風光。（圖／東南旅遊提供）

有旅行社同業疑惑，選在9月首航，豈不是會碰上10月開始的東北季風？對此，洪郁航解釋，搭船不管怎樣的天氣，多少都會晃，船長會依循當日海象部分做航道和航向的調整，將晃動程度控制在一定的比例內，確保乘客在安全、舒適的狀態下順利抵達石垣島。但他也說到，無法保證所有人都不會暈，因此建議前半小時吃暈船藥，降低搭船造成的不適感。

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