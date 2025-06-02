基隆-石垣島9月啟航！住＋船票3天可望萬元有找　睡一晚就到日本

▲石垣島離台灣近，又有「日本馬爾地夫」之美譽。（圖／東南旅遊提供）

記者彭懷玉／台北報導

「基隆-石垣島」定期渡輪將在9月啟航，航程7小時，單趟船票最低1萬日圓起（約新台幣2076元），據悉目前規劃夜間出發，睡一晚就能到石垣島。熟知內情的業者透露，預計3+1天會壓在萬元以下，方便年輕小資族規劃假日小旅行。

品保協會公關主委李奇嶽表示，過去「基隆-石垣島」航線都靠飛機或是郵輪方式往返，定期渡輪9月啟航後，樂見有更多不同產品包裝，相當具市場競爭性。

▲YAIMA丸號渡輪夜間從基隆港出發，7小時睡一晚就能抵達石垣島。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

「YAIMAMARU（YAIMA丸號）」渡輪夜間從基隆港出發，7小時睡一晚就能抵達石垣島，艙等部分，有分為普通座和臥鋪，普通座單趟只要約新台幣2千元出頭，雖然舟車勞頓，但對年輕人來說門檻低。至於民眾最關心的票價部分，據可靠消息指出，船票加兩晚住宿有望壓在新台幣萬元以內，對崇尚海島旅行的小資族來說是吸引力十足。

因台灣-日本間貨運量大，且海上小額貨運目前稀缺，此航線開放通行後，能一併解決小型包裹運送的空缺，對台日小額貨物有積極正面效果。另外，據悉YAIMA丸號「基隆-石垣島」航班會使用最新雙體快船，類似台灣往返平潭的麗娜輪、海峽號。

▲從郵輪上眺望基隆港。（示意圖／記者彭懷玉攝）

針對基隆至石垣島新航線將啟動，五福旅遊副總蔡長霖則認為，在自由行、國內旅遊及平價郵輪市場，將產生一定程度的變化，7小時船程雖具票價優勢，但對於時間敏感、重視旅程效率的團體旅客吸引力有限，短期內預期不會取代航空團體產品。

蔡長霖說，若YAIMA丸號航線主打親民價格，對於鎖定「短天數、低價位」郵輪客群將形成直接競爭。部分原本考慮搭乘短線平價郵輪的消費者，可能轉向更具彈性、票價透明的固定航線交通工具，對郵輪業者來說，需適時調整產品內容與行銷策略應對。

▲「石垣島-基隆」定期渡輪航線讓旅行業者十分期待。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

Klook則表示，很期待這條石垣島－基隆的新航線啟航，對於不敢搭飛機，或是想帶爸媽小孩一起出遊的家庭族群來說，是一種全新的日本旅遊玩法，且票價相對親民，睡一晚就到日本，旅客可以更輕鬆快閃日本旅遊、吃美食、買藥妝。相比郵輪，這條航線更強調交通本身的功能與彈性，是一條很有潛力的新路線。

KKday分享，隨著旅遊型態日益多元，「石垣島-基隆」這條渡輪航線，提供比郵輪更具彈性、價格更親民的選擇，適合預算有限或規劃短期行程的旅客，也有望吸引更多喜愛自由行與自駕遊的族群。

KKday將以交通、美食與體驗三大面向，持續推出當地旅遊商品。交通方面，提供租車與包車服務，便利旅客在地移動；美食方面，與日本Tabelog合作，導入石垣牛名店等餐廳預約服務，協助旅客省去排隊、克服語言障礙；體驗部分，則規劃多樣一日遊行程，讓旅客以最輕鬆的方式探索石垣島的自然風光與文化魅力。

「YAIMA丸號」石垣島至基隆航班委由華岡集團經營，業者表示，目前尚在等候日方做確認，預計這幾天會有更多細節出爐。