CoCo「奶茶三兄弟買1送1」只有今天　每杯不到33元

▲▼CoCo奶茶三兄弟。（圖／CoCo提供）

▲CoCo奶茶三兄弟今天買1送1。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「CoCo」好友日今（27）日限時開跑，本周祭出經典人氣飲品「奶茶三兄弟買1送1」，只要領券並透過指定線上點單平台下單即享優惠，每人最多買2送2。

CoCo今日限時1天可享「大杯奶茶三兄弟買1送1」，2杯特價65元，換算下來單杯不到33元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

另外，整個9月加碼推出限時優惠，可享指定飲料任選2杯69元，品項包括「珍珠奶茶（大杯）、粉角奶茶（大杯）、粉角檸檬冬瓜（大杯L）」，只要線上領券即可使用，每人可領6張券共12杯。

▲▼麻古茶坊。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊全門市可享指定飲品免費加料。（圖／麻古茶坊提供）

麻古茶坊「免費加料」隱藏版優惠近日也曝光，全年皆可享此優惠，只要購買濃醇或鮮奶系列指定飲品即可享免費加料，加料品項包括波波、波霸、雙Q果、椰果、綠茶凍、仙草凍、波波條共7種人氣配料任選。

提醒濃醇系列不含阿華田及玫瑰奶茶、鮮奶系列不含阿華田拿鐵及玫瑰紅茶拿鐵，含有配料名稱的飲品亦不包含在內，且以第3方平台訂購也同樣無法享免費加料。

