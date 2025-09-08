直擊桃園機場體驗營！搶先看北登機廊廳　揭秘長榮空廚、星宇地勤

▲桃園機場體驗營讓民眾可以實際站上飛機跑道。（圖／機場公司提供）

記者蔡玟君／桃園報導

你好奇每年進出上千萬人次的機場背後是如何運作的嗎？桃園機場公司今年舉辦的「2025桃園機場體驗營」再推出創新行程，帶領旅客搶先直擊第三航廈北登機廊廳，走進長榮空廚廠房與星宇航空運籌中心，更能於日出時分走上飛機跑道，豐富行程吸引超過3000人報名，並從中抽出84名幸運兒參與。《ETtoday新聞雲》記者實際直擊體驗營兩天一夜全部流程，許多本屆學員參加後直呼超感動，更加深想投入航空產業的志向。

▲今年桃園機場體驗營讓學員能搶先看第三航廈北登機廊道外觀。（圖／機場公司提供）

▲實際進入長榮空廚了解運作。（圖／機場公司提供）

▲參加的學員還結業式後可領取專屬證書與特製超微型積木紀念品。（圖／機場公司提供）

桃園機場體驗營今年邁入第三屆，吸引逾3000人報名搶84席次。今年新增全新體驗，包括能近距離直擊預計今年底啟用的第三航廈「北登機廊廳」；「長榮空廚」則帶領學員完全解密進出貨、制服穿著、機上餐製作流程；同時保留經典行程「跑道巡禮」、「星宇航空參訪」，並前進桃機消防大隊了解訓練日常。完訓後會贈送每位學員專屬贈書，以及特製超微型積木紀念品。

桃園機場公司表示，期望透過這場深度沉浸式的桃機體驗，讓民眾了解這座24小時運作的機場背後3萬5000名夥伴的努力；透過參訪地勤、機組員訓練、實地走訪消防大隊，深化民眾的航空知識，同時認識機場如何守護旅客的安全，傳達桃機的品牌精神與用心。

▲▼桃園機場體驗營今年帶領學員搶先近距離看第三航廈北登機廊外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

《ETtoday新聞雲》實際開箱今年桃園機場體驗營，推薦7大亮點，包括

1.近距離直擊第三航廈「北登機廊廳」

今年桃機體驗營最大亮點，就是能近距離直擊將於年底啟用的第三航廈「北登機廊廳」。機場公司表示，新航廈空橋不僅與國際相同為透明玻璃設計，亦根據每個機型設定高度，地面也有明確劃分不同機型停靠位置，並有「一鍵靠橋」功能的自動空橋智慧靠橋系統。

此外，第三航廈與一、二航設計最大不同，是增加「複合式停機位」，一般停機位一次僅能停一架飛機，為了能更彈性使用，複合式停機位平時可停一架雙走道飛機，或可同時供兩架單走道飛機停靠、並進行加油作業，可見桃機不斷為優化機場服務的努力。

▲學員們還能於清晨實際踏上飛機跑道盡情拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

2.跑道巡禮迎日出 看航務員一天工作內容

對機場來說，跑道維護管理攸關飛安，在機場公司航務處航務員的帶領下，學員可於清晨實際踏上平常僅供飛機起降的跑道，在此迎著日出盡情拍照，是只有參加體驗營才享有的獨特體驗。

▲所有學員對航務員講解聽得津津有味。（圖／機場公司提供）

學員也能藉由走進航務處辦公室了解他們的工作日常，如調度每日所有航班的登機門、過夜機停靠，並巡查跑滑道是否有異物，以及防治無人機闖入與追蹤，同時還需針對國籍航空飛行員進行酒測抽檢，同時對機場近線空側監控，搭配螢幕解說，學員能更體會機場公司對維護飛安的重視。

▲▼桃機消防隊講解消防裝備與日常訓練過程。（圖／記者蔡玟君攝）

3.走進桃機消防隊 了解機場消防員訓練日常

桃機消防隊也是為了維護機場飛安的必要性存在，專責航機救援與消防，依照國際民航組織（ICAO）最高標準配置，在桃機東西南北側均設有消防隊，以確保第一輛消防車能在3分鐘內抵達消救勤務現場，後續支援車輛也在1分鐘內跟進，確保初期火勢能被有效控制。

▲▼學員體驗搭雲梯車升空。（圖／記者蔡玟君攝）

不僅有知識面的詳盡解說，桃機體驗營更讓參加學員能親身體驗，如實際登上瞭望台，認識消防隊員平日監測機場安全工作，或穿上安全裝備搭乘雲梯升至10米高空俯瞰桃機，都是最特別的體驗，且桃機消防隊在此次體驗營中更進行水門禮儀式，以貴賓之禮歡迎所有學員。

▲▼跟著星宇航空前進空側停機坪了解航機卸載作業。（上圖／記者蔡玟君攝，下圖／機場公司提供）

4.跟著星宇航空前進空側停機坪 認識地勤設備、看航機作業流程

搭上星宇航空的MONSTER前進空側停機坪，在裝卸課人員的解說下認識地面人員必備穿著，並停靠在航機旁，實際學著地面作業人員拿著行李裝卸表，邊了解航機卸載行李及貨物的作業流程，還能實際到飛機維修棚廠拍照。

▲▼了解地面作業不同車輛功能，並能實際坐上拍照。（上圖／機場公司提供，下圖／記者蔡玟君攝）

學員更能在人員帶領下實際坐上星宇航空專屬地面作業用車，如幫航機後推的「鳳凰號」航機拖車、最多可一次拖5盤行李與貨運的小拖車，並認識「水車」、為航機充電的「電源車」、放置免稅品與機上備品的「物配車」各自分工。

▲▼星宇航空運籌中心能實際看到全功能飛行模擬器；在空服教官的帶領下，學員也了解並實際操作逃生門開啟。（圖／機場公司提供）

5.深入星宇航空運籌中心 體驗機組人員訓練

星宇航空運籌中心最大亮點之一是能實際看到A320、A330與A350的全功能飛行模擬器，在飛行教官的帶領下，學員可以實際坐在模擬駕駛艙中體驗操作起飛或降落，或站在模擬器下方看運行中的模擬器樣貌，並了解航空公司對飛行員的嚴格訓練與要求，以及維護模擬器的背後付出。

運籌中心亦設有不同機型的逃生門，在空服教官的帶領下，學員也了解並實際操作逃生門開啟，與判別逃生門在各種情況下能開啟方式。亦實際體驗從客艙緊急逃生訓練艙的逃生滑梯滑下。此外，學員還能親身體驗國籍航空唯一的頭等艙座椅，觸摸專屬睡衣與頂級備品，並躺進座椅感受星宇航空領先業界、採用NASA太空科技的 Zero G（零重力）模式，透過精準計算的最佳仰角，為旅客打造極致舒適的飛行旅程。

▲從長榮空廚了解機上餐製作過程。（圖／機場公司提供）

6.長榮空廚完整揭密機上餐點製作過程

好奇機上餐怎麼製作的嗎？「長榮空廚」就從人員穿著、進出貨流程、自動倉儲、溫度控管等部份完整揭秘空廚運作流程。長榮空廚不僅擁有全台獨家A380機型專用大餐車，更是台灣第一家取得中國回教協會認證的專業清真廚房，並有馬來西亞航空清真廚房的雙料認證。

空廚內設有製作回教徒機上餐專門廚房，並嚴格確保從進貨到備餐、製作、出貨都完全符合規格，也讓長榮空廚獲得阿聯酋、土航、今年9月開闢台北航點的阿堤哈德航空等航司委託機上餐製作。除了清真餐，長榮空廚也針對不同乘客設計各式餐點，像是素食餐、兒童餐等，讓每位旅客都能在空中享受到符合需求的餐食。

長榮空廚更爲食安訂定嚴格標準，所有機上餐點皆恪遵航空業界航食標準與指引「Quality & Safety Alliance for In-flight Services」、「IFSA World Food Safety Guidelines for airline catering」等規範進行製程監控，包裝過程亦有嚴格溫度控管；廠房內亦設有全球空廚唯一同時具備食品微生物及食品化學性實驗室，並在進貨區、出貨區設置特殊色燈光防範蚊蟲，透過自動化、標準化與科技，嚴格控管機上餐品質。

▲▼體驗睡進全台唯一24小時機場膠囊旅館「 町·草休行館」。（圖／記者蔡玟君攝）

7.體驗睡進全台唯一24小時機場膠囊旅館「 町·草休行館」

町·草休行館是目前全台唯一24小時機場膠囊旅館，設於桃園機場第二航廈南側5樓商場，以茶為主題，結合茶體驗讓旅人能在此舒適休息，也成為兩天一夜桃機體驗營學員的過夜處所。

町·草休行館提供男女分開的單人膠囊房，也有空間更寬敞的多人艙房，每一間膠囊房都提供衣架、多功能插座、室內燈、專屬拖鞋、美妝鏡，並在入住時提供特色茶包供旅客沖泡享用。

共用的盥洗空間提供有洗髮、沐浴乳與Dyson吹風機、棉花棒等用品，女性盥洗區更貼心提供生理用品，但若需浴巾或其他盥洗用品，則需另外向櫃檯租借或購買。

▲▼能實際登上雲梯車、消防大隊的灑水禮都讓學員印象深刻。（圖／記者蔡玟君攝）

8.學員結業式反饋 感動直呼「無價之旅」

參加第一梯次的學員李宜齡表示實際體驗後很感動，認為能實際了解桃園機場背後運作，更對能實際搭上消防隊雲梯、前往星宇航空運籌中心感到驚艷。沈宜蓉則將此次經驗評為是場「無價之旅」，包括透過參訪各單位獲得難得可貴的經驗，或是了解生命安全，以及整趟活動的細緻與安全的安排，都讓她無比感動，她也表示，未來不管自己是用任何方式重回桃園機場，都能感受到被安全保護的無價。

▲對學員來說，能近距離看航機卸載行李貨物也是難能可貴的經驗。（圖／記者蔡玟君攝）

曾在長榮空廚服務、並希望投入航空產業的簡宛瑄透過參加桃機體驗營舊地重遊，講到感想更一度哽噎，她對於能踏上跑道、實際走進航務處與重回長榮空廚參訪等過程感到非常感動，更加深自己想投入航空產業的決心。從事業務的曾惠瑩表示對參訪地勤人員卸載行李貨物、走進駕駛模擬器與消防大隊最印象深刻，以前會覺得機場工作光鮮亮麗，實際參訪才了解每個單位背後的毅力、專業與長時間工作的壓力，直說「應該是有扶長輩過馬路才能幸運抽中參加。」

▲2025桃園機場體驗營共三梯次已圓滿結束。（圖／記者蔡玟君攝）

曹恩德表示能參加此次體驗營機會難得，加上天公作美，讓整趟體驗雖然過程緊湊但收穫良多且難忘，搭上消防雲梯車則是整趟行程中他最難忘的經驗，更推薦若對航空產業有興趣、想了解機場運作過程的人有機會一定要參加。