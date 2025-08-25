ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
金山「荷蘭風車」歐式莊園免門票　藏地瓜巴斯克、布丁冠軍甜點

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

▲金包里農舍莊園去年底試營運，裡頭是甜點專賣店，參觀免費。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園，下同）

記者彭懷玉／採訪報導

小荷蘭在新北金山！高14公尺的風車矗立鄉野間，十分醒目，入內一看竟是隱藏版甜點店，「金包里農舍莊園」自去年12月試營運，入館參觀不需門票和低消，品嚐得到在地食材製作的地瓜巴斯克、手作布丁，不只歐風建築，其內還有旋轉樓梯可以拍照，宛如置身童話般的夢幻場景。

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

▲風車大約14公尺高，屋瓦從法國進口，縈繞濃濃歐式氣息。

一座巨型荷蘭風車矗立田野間，搭配棕白相間的斜頂木屋，洋溢濃厚異國風情。甜點師傅王建智說，風車大約14公尺高，屋瓦從法國進口，弧度和色彩都值得細看，大門還穿插中式的穀倉米字，如同一座「會呼吸的藝術品」，但建造時碰上疫情有所延宕，整棟建築耗時5年半，終於在去年9月完工。

▲金包里農舍莊園。（圖／業者提供）

▲▼金包里農舍莊園一樓室內用餐區；二樓「璀璨隱庭」主要做為教室與廚房。

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

王建智說，與創辦人相識30多年，創辦人在歐洲上課研習時，經過一座美麗的穀倉，認為這就是心目中甜點店的外觀，期許農舍也能擁有城堡般的設計，回台後，便將照片提供給設計師依樣畫葫蘆，親手打造出這座融合東西風情的建築。此外，塔樓迴旋梯還能拍出「宮廷樓梯倒影」，以及戶外花園裡可與「風車入鏡」，都是打卡亮點。

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

▲迴旋樓梯是必拍亮點之一。

華麗城堡裡頭藏不住師傅對夢想的執著與熱愛。王建智說，「我和創辦人很喜歡到日本，四處品嚐乳製品、水果甜點，但台灣的農作物其實也不輸給日本！」他期許運用台灣食材製作出同樣優秀的甜點。

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

▲地瓜巴斯克、莊園手作布丁都曾獲獎，是必點的品項。

「地瓜巴斯克」選用自家種植的台農66號、台農57號地瓜，榮獲2025新北市10大伴手禮；芋頭系列選用金山與大甲芋頭；網譽「最強布丁」的莊園手作布丁，則以隆昌牧場雞蛋與鮮乳坊莊園鮮奶製作，搭配南投產香草豆莢，今年3月更獲台灣烘焙大賞潛力獎金牌。水果甜品如金磚鳳梨山藥奶酪、芒果山藥奶酪，皆採用當季台灣水果，確保新鮮風味。

▲金包里農舍莊園。（圖／翻攝自Facebook／金包里農舍莊園）

▲莊園持續將在地優質農作物化作精緻甜點與飲品。

「金包里農舍莊園」去年12月22日起試營運，一樓內用座位13桌、約可容納60人；戶外陽傘座位區則有4桌、提供近20席，較適合秋冬午後，假日內用有限定90分鐘，二樓「璀璨隱庭」主要做為教室與廚房，幫金山、萬里、石門這三區的農民上課（不收費用），純做推廣用途。

▲金包里農舍莊園。（圖／業者提供）

▲▼金包里農舍莊園一樓內用座位13桌、約可容納60人；戶外陽傘座位區則有4桌、提供近20席。（圖／業者提供）

▲金包里農舍莊園。（圖／業者提供）

王建智說，莊園目前正在建構網站、整合電子商務部分，正式開幕後不只一樣免收門票，還會推出活動與贈禮，持續將在地優質農作物化作精緻甜點與飲品，分享給遠道而來的旅客。

▲新北萬里「亮山川景觀休閒園區」於1月底展開試營運，目前已開放餐廳區、烤肉區和戲水池，露營車預計在6月底、7月初上線。（圖／翻攝自亮山川粉專）

▲▼新北萬里「亮山川景觀休閒園區」擁有餐廳區、烤肉區、戲水池等，露營車也開放預訂。（圖／翻攝自亮山川粉專）

▲新北萬里「亮山川景觀休閒園區」於1月底展開試營運，目前已開放餐廳區、烤肉區和戲水池，露營車預計在6月底、7月初上線。（圖／翻攝自亮山川粉專）

另外，萬里區「亮山川景觀休閒園區」於1月底試營運，除了餐廳區、烤肉區和戲水池，以及耗資200萬元鋼筋打造的鋼構步道，星夜露營車也在日前開放預約入住。業者宣布，8月起試營運邁入第二階段，並同步啟用全新票價方案，全票（12歲-74歲）票價300元，含100元消費抵用券；2至11歲200元，內含50抵用券；烤肉區則有優惠門票抵扣，全票及樂齡票可抵用200元，半票抵用100元，每桌限抵10張。

關鍵字： 新北市旅遊 金山旅遊 金包里農舍莊園 地瓜巴斯克 手作布丁 甜點店 金山甜點店 歐式城堡 荷蘭風車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

