ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東眼山「回森林家」9/6快閃2天　報名DIY贈門票、逛療癒市集

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲東眼山「回森林家」一起上樹吧；微景觀瓶手作DIY。（圖／林業保育署新竹分署提供）

記者彭懷玉／綜合報導

秋天腳步近，2025東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，今年規劃「林間五感體驗－森感生活」與「物產之森－療癒市集」，邀民眾走進東眼山國家森林遊樂區，在自然氛圍中，感受森林療癒力。

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲魔法森林體驗日。（圖／林業保育署新竹分署提供）

新竹分署表示，「對話之森」路線自遊客中心旁的景觀步道延伸到東眼山森林食堂，沿途由台灣園藝治療協會、攀樹趣等團隊帶來倒流香、藥草球、苔蘚微景觀瓶、攀樹體驗及植栽DIY等課程，讓參與者透過五感與森林交流。

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲▼藥草球、上板植物手作DIY等體驗。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

另一「物產之森」則集結10組團隊與品牌，包括不歸鹿工作室、寓物設計、三和木藝、霞雲部落及桂竹協會，展售森林風格文創品及在地農特產。

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲▼青蛙王子的約會；規劃「林間五感體驗－森感生活」與「物產之森－療癒市集」。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，有癒見森林手作倒流香等課程。（圖／林業保育署新竹分署提供）

活動期間還有三大好康：凡線上預約「對話之森」各項體驗，可獲入園門票一張；當日購票入園即可拿到折價券、抽獎券，可抵扣部分體驗課程或療癒市集商品；現場更有療癒市集限定抽獎與明信片集章任務，完成即可兌換小禮物，並將祝福寄給親友，數量有限。

▲東眼山8/22新設了第五號及第六號裝置「飄森、環森」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼東眼山海拔逾1000公尺，是知名避暑勝地，從遊客中心出發，沿著自導式步道走，單趟約40分鐘即可到達1212公尺處三角點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲東眼山國家森林遊樂區。（圖／記者彭懷玉攝）

既然來到東眼山，可別入寶山而空手回。東眼山海拔逾1000公尺，是知名避暑勝地，民眾從遊客中心出發，沿著自導式步道走，單趟約40分鐘即可到達1212公尺處三角點，步道好走，沿途鋪設止滑設施，來回繞一圈大約2小時內，無需太多氣力就能攻略小百岳。

建議民眾多利用大眾運輸前往，可搭乘桃園客運台灣好行506東眼山線，從桃園大溪總站回東眼山，平日有3班，假日有6班，或搭乘幸福巴士F906（三民經蝙蝠洞-東眼山），一起守護地球，留下美好回憶。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 東眼山國家森林遊樂區 回森林家 東眼山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

推薦閱讀

福容徠旅澎湖「開幕價」每間2904元起！

福容徠旅澎湖「開幕價」每間2904元起！

烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

必勝客聯名《排球少年!!》

必勝客聯名《排球少年!!》

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

東眼山「回森林家」9/6快閃2天

東眼山「回森林家」9/6快閃2天

麥當勞連42天「大薯、雞塊加1元多1件」

麥當勞連42天「大薯、雞塊加1元多1件」

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！

淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

東北角海鮮餐廳挖寶！碗公裝小卷米粉只賣150

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

北部3大花火秀！淡水600秒煙火在今晚

全球最強10大泡麵

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

圓夢趁優惠！ 奧捷逛聖誕市集　限時69999元

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

福容徠旅澎湖「開幕價」每間2904元起！

烤牛尾肋排＋生牛肉起司900台幣有找

必勝客聯名《排球少年!!》

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

東眼山「回森林家」9/6快閃2天

麥當勞連42天「大薯、雞塊加1元多1件」

高雄大樹水樂園8月底限時2天免費玩

淡水「炭烤鋼管雞」只賣周末！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366