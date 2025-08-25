東眼山「回森林家」9/6快閃2天　報名DIY贈門票、逛療癒市集

▲東眼山「回森林家」一起上樹吧；微景觀瓶手作DIY。（圖／林業保育署新竹分署提供）



記者彭懷玉／綜合報導

秋天腳步近，2025東眼山「回森林家」活動將於9月6日至7日兩天登場，今年規劃「林間五感體驗－森感生活」與「物產之森－療癒市集」，邀民眾走進東眼山國家森林遊樂區，在自然氛圍中，感受森林療癒力。

▲魔法森林體驗日。（圖／林業保育署新竹分署提供）



新竹分署表示，「對話之森」路線自遊客中心旁的景觀步道延伸到東眼山森林食堂，沿途由台灣園藝治療協會、攀樹趣等團隊帶來倒流香、藥草球、苔蘚微景觀瓶、攀樹體驗及植栽DIY等課程，讓參與者透過五感與森林交流。

▲▼藥草球、上板植物手作DIY等體驗。（圖／林業保育署新竹分署提供）







另一「物產之森」則集結10組團隊與品牌，包括不歸鹿工作室、寓物設計、三和木藝、霞雲部落及桂竹協會，展售森林風格文創品及在地農特產。

▲▼青蛙王子的約會；規劃「林間五感體驗－森感生活」與「物產之森－療癒市集」。（圖／林業保育署新竹分署提供）



活動期間還有三大好康：凡線上預約「對話之森」各項體驗，可獲入園門票一張；當日購票入園即可拿到折價券、抽獎券，可抵扣部分體驗課程或療癒市集商品；現場更有療癒市集限定抽獎與明信片集章任務，完成即可兌換小禮物，並將祝福寄給親友，數量有限。

▲▼東眼山海拔逾1000公尺，是知名避暑勝地，從遊客中心出發，沿著自導式步道走，單趟約40分鐘即可到達1212公尺處三角點。（圖／記者彭懷玉攝）





既然來到東眼山，可別入寶山而空手回。東眼山海拔逾1000公尺，是知名避暑勝地，民眾從遊客中心出發，沿著自導式步道走，單趟約40分鐘即可到達1212公尺處三角點，步道好走，沿途鋪設止滑設施，來回繞一圈大約2小時內，無需太多氣力就能攻略小百岳。

建議民眾多利用大眾運輸前往，可搭乘桃園客運台灣好行506東眼山線，從桃園大溪總站回東眼山，平日有3班，假日有6班，或搭乘幸福巴士F906（三民經蝙蝠洞-東眼山），一起守護地球，留下美好回憶。