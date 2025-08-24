11家連8年米其林摘星餐廳一次看　明福台菜、金蓬萊都在榜上

▲君品頤宮火焰片皮鴨。(圖／黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」日前公布了完整名單，合計有53家摘星，而從第一屆開始連8年摘星的餐廳共有11家，包括8連霸三星餐廳的頤宮、第3年拿到三星的態芮，台菜餐廳明福、金蓬萊也是連年獲得評審青睞。

頤宮（三星）

連8年都摘下三星的頤宮，眾多招牌菜之中，以「火焰片皮鴨」最廣為人知，其選用來自宜蘭重達3.5公斤的北京鴨，油脂豐富帶有鴨油香氣，且肉質口感恰到好處，最適合用來做片皮鴨。主廚先仔細用清水洗淨整隻鴨並去毛瀝乾，再將八角、特製醬料、五香粉、鹽糖塞入鴨肚子裡醃製兩天，待鴨子入味再過熱水並淋上鴨醋水，完成兩步驟後將鴨子放入風乾室曬乾，等待半天過後再放入鴨爐烘烤。

頤宮

地址：台北市大同區承德路一段3號

電話：02-2181-9950#3261

▲態芮今年再蟬聯三星餐廳。（圖／取自Taïrroir 態芮臉書）

態芮（三星）

在2018年米其林登台就拿到一星的態芮，2019年升上二星，並且在2023年奪得三星殊榮，今年再度蟬聯。主廚何順凱擁有20年台菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現台灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味。

態芮

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓

電話：02-8501-5500

▲侯布雄法式餐廳「Oscietra魚子醬綴松葉蟹與大根慕斯」。（圖／記者黃士原攝）

侯布雄法式餐廳（二星）

2009年開幕的侯布雄法式餐廳，2018年入榜米其林指南馬上摘得一星，2021年後持續4年都獲得二星評鑑。而在頒獎典禮中，帥氣的副主廚梁維維在網路掀起一波熱議，他曾在法國3家餐廳歷練3年，回台後曾擔任君品酒店「雅意」餐廳廚師。3年前，他接到台北侯布雄主廚松尾洋平的邀約，正式加入這間聞名國際的高級餐廳，隨著松尾洋平完成階段性任務返日，未來他有機會升任主廚。

侯布雄法式餐廳

地址：台北市信義區松仁路28號5樓

電話：02-8729-2628

▲請客樓招牌小菜「悄悄話」。（圖／台北喜來登提供）

請客樓（一星）

位於台北喜來登大飯店裡的請客樓，自2018年起連續5年拿到二星餐廳，不過2023年掉到一星，今年則維持同樣成績。請客樓以川揚料理聞名，菜式繁多，特色是川揚風味麵食、道地四川料理、傳統蘇杭功夫菜，招牌菜包括砂鍋一品雞、白鯧米粉湯、剁椒鯉魚頭等，即便是小菜泡椒皮蛋、悄悄話也都以細緻的工法製作，而除了有精緻台菜外，也有包含四川蘇杭等中國各地的特色料理。

請客樓

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號17樓

電話：02-2321-1818

▲米其林一星金蓬萊遵古台菜招牌「蓬萊排骨酥」。（圖／記者林敬旻攝）

金蓬萊（一星）

從最早的位於北投的蓬萊食堂到現在的金蓬萊台菜，第3代老闆兼主廚陳博璿在選料、處理、烹調等，都完整保留創辦人陳良枝的手路，將北投道地正統台灣料理及酒家菜在天母地區發光發熱，成為台菜界的指標餐廳而且揚名國際，深受饕客喜愛。

金蓬萊

地址：台北市士林區天母東路101號

電話：02-2871-1517

▲僅提供無菜單料理的謙安和，主廚和知軍雄忠於「減法哲學」。（圖／取自米其林指南網站）

謙安和（一星）

僅提供無菜單料理的謙安和，主廚和知軍雄忠於「減法哲學」，走返璞歸真路線，將店的大小維持在自己能夠親臨第一線面對客戶的規模。對於季節性食材抱有極高敏銳度和細緻度，創造出令人醉心、品味出眾的日式道地美食。

謙安和

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號

電話：02-2700-8128

▲米其林一星的「吉兆割烹壽司」。（圖／記者屠惠剛攝）

吉兆割烹壽司（一星）

餐廳座落於台北市忠孝東路，店面低調、不氣派，屬預約制無菜單料理。擁有20年料理經驗的主廚許文杰，對於食材的要求有相當高的標準，例如在料理鮪魚時，對於其熟度、甜度，還有什麼季節吃最好等，都試過很多次才會做給客人吃。

吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號1樓

電話：02-2771-1020

▲明福台菜的佛跳牆用料實在。（圖／侯升偉提供）

明福台菜（一星）

主廚阿明師手藝精湛，是不少老一輩顧客吃台菜海鮮或宴客首選。招牌首推全台最貴的佛跳牆，一盅要價4200至1萬3200元，用料沒有芋頭、鴿蛋，全數使用高級食材，像是鮑魚、魚翅、冬菇、冬筍、雞佛等，整鍋塞得滿滿，琥珀色的湯頭喝起來鮮美會回甘，但需要事先預訂才吃得到。

明福台菜

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02-2562-9287

▲鮨隆「牡丹蝦握壽司」。（圖／黃士原攝）。（圖／記者黃士原攝）

鮨隆（一星）

鮨隆由前SASA壽司料理長「阿隆師」楊永隆所開設。店裡提供無菜單料理，使用的都是日本空運來台的當季食材，由阿隆師每天根據當天所採買的食材為客人配菜。

鮨隆

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號

電話：02-2581-8380

▲龍井蝦仁，天香樓經典菜色。（圖／記者黃士原攝）

天香樓（一星）

台北亞都天香樓以傳統道地杭州菜及新式中華料理聞名，配合優雅裝潢、高品質服務及舒適用餐環境，是台灣指標性的中菜餐廳之一。招牌的龍井蝦仁選用活蝦，搭配以清明節前後的龍井新茶烹製，蝦仁玉白、鮮嫩、茶葉碧綠、清香、色澤雅麗、滋味獨特，是一道呈現杭州傳統風味的名菜。

天香樓

地址：台北市民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

▲雅閣新季節套餐「子薑乾燒牛肋肉」。（圖／台北文華東方提供）

雅閣（一星）

位於台北文華東方酒店的雅閣，也是自米其林指南登台以來，一直在星級餐廳榜上，即使已更換多任主廚，仍持續獲得評審的青睞。最新任主廚阮明燊師傅擁有逾27年紮實的粵菜經驗，以「回歸粵菜本真」傳承經典廣東料理的深厚底蘊。

雅閣

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：02-2715-6788