北北基鄉親玩六福村特價699元　出示電影票根同享優惠

▲北北基鄉親玩六福村特價699元。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

迎接全新的2026年，六福村也推出新的優惠票價，包括設籍北北基、出示台灣電影票根可享特價699元，生肖屬馬、當月壽星於現場購票只要690元，而去年底推出的599元的學生價，則是持續到2月13日。

迎接全新的2026年，六福村表示，將推出的各種優惠票價與主題節慶活動，首先登場的是北北基鄉親優惠、真正有影及新年度的生肖與壽星優惠。今日起至2月13日，凡設籍北北基或身分證字號（A/C/F/Y）者享優惠價699元；2月13日前出示台灣電影票根，門票也是特價699元（有無使用過、紙本或電子票皆適用）。

此外，全新年度的生肖與壽星優惠也在今天登場，生肖屬馬、當月壽星於現場購票，本人690元，同行親友可享799元優惠價（至多4位），生肖屬馬出生民國年為31、43、55、67、79、91、103。至於去年底推出599元學生優惠價，則是持續到2月13日（在職專班、空中大學、社會大學、碩博士不適用）。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

另外，雲林劍湖山世界1月23日前也有車牌號碼優惠活動，只要汽車或機車車牌號碼中，含有數字「5」、「6」、「7」、「8」，即可享有超值門票折扣，且數字不重複計算。對中1碼，車上每人享入園門票499元優惠價、對中2碼（含）以上車上每人享299元優惠價，汽車最多優惠4人，機車最多優惠2人。