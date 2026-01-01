ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

北北基鄉親玩六福村特價699元　出示電影票根同享優惠

▲北北基鄉親玩六福村特價699元。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

迎接全新的2026年，六福村也推出新的優惠票價，包括設籍北北基、出示台灣電影票根可享特價699元，生肖屬馬、當月壽星於現場購票只要690元，而去年底推出的599元的學生價，則是持續到2月13日。

迎接全新的2026年，六福村表示，將推出的各種優惠票價與主題節慶活動，首先登場的是北北基鄉親優惠、真正有影及新年度的生肖與壽星優惠。今日起至2月13日，凡設籍北北基或身分證字號（A/C/F/Y）者享優惠價699元；2月13日前出示台灣電影票根，門票也是特價699元（有無使用過、紙本或電子票皆適用）。

此外，全新年度的生肖與壽星優惠也在今天登場，生肖屬馬、當月壽星於現場購票，本人690元，同行親友可享799元優惠價（至多4位），生肖屬馬出生民國年為31、43、55、67、79、91、103。至於去年底推出599元學生優惠價，則是持續到2月13日（在職專班、空中大學、社會大學、碩博士不適用）。

▲雲林劍湖山世界。（圖／業者提供）

另外，雲林劍湖山世界1月23日前也有車牌號碼優惠活動，只要汽車或機車車牌號碼中，含有數字「5」、「6」、「7」、「8」，即可享有超值門票折扣，且數字不重複計算。對中1碼，車上每人享入園門票499元優惠價、對中2碼（含）以上車上每人享299元優惠價，汽車最多優惠4人，機車最多優惠2人。

關鍵字： 主題樂園 六福村 門票優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

推薦閱讀

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

198元自助吧吃到飽！桃園火鍋懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

麥當勞「Big Arch霸牛堡」台灣吃得到了　還有新點心「麥芋球」

新北蘆洲50年米粉湯老店2/15熄燈

「被燒肉耽誤的甜點店」進軍大台北

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

義大新設施啟用　六福村大怒神將換臉

大溪濕地公園「370株落羽松」轉紅

網路幾乎零資訊！三重30元無名炒米粉

苗栗梅谷秘境「華陶窯」賞花品茶

添好運1月續推港點吃到飽

獨／陽明山「S形落羽松秘境」重啟

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

住高雄送台北星級酒店享行政酒廊、早餐

台中火車站旁一晚千元有找！還附停車位

瑞士今年必住5間奢華酒店

500碗評審私藏推薦「極濃鍋氣炒飯」

gelato pique聯名辻利推「丸韻抹茶系列」　可麗餅、拿鐵都有

涮乃葉「平日午餐不限時」延長到2/6

好事神友會帶你看廟宇百年風華

武陵氣溫零下　藤花園垂掛冰柱超美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366