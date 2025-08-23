高雄方蒔摘米其林一星「隔天9月訂位全滿」　9/1開放10月訂位

▲方蒔夏季菜色「風至漁洄-生澎湖鰹魚、澎湖紫菜、柴魚、馬蜂橙」。（圖／方蒔提供）

記者黃士原／台北報導

《台灣米其林指南2025》19日公布完整摘星名單，「方蒔」奪得一星榮耀，也是高雄唯一一家新進榜星級餐廳。主廚蔡中和在心情沉澱幾天後，今天於個人FB上提到「摘星後現象」，餐廳9月訂位在發布會隔天就全滿，10月訂位將在9月1日開放。

2023年4月開幕的方蒔，由主廚蔡中和與太太陳玉錡Kiky共同創立，希望為顧客創造更完整前場餐飲體驗。連2年成為米其林指南入選餐廳後，今年晉升為一星餐廳，身兼外場經理的陳玉錡也拿下服務大獎，蔡中和上台領獎時笑稱「原本要炫耀的，結果太太拿到的大獎更厲害」。

▲方蒔夏季菜色「土用丑日-林園白鰻、蘋果、味噌、阿里山山葵、柚子辣椒」。（圖／方蒔提供）

獲得米其林指南一星肯定後，蔡中和今日在個人臉書分享方蒔「摘星後現象」，他提到8月19日頒獎那天結束就趕回高雄出餐，結果還沒穿上廚師服，外場同仁就說「電話一直響、通知一直跳」，通知直接超過上限（只顯示100則），隔天餐廳的9月訂位就被訂滿，僅剩下幾天包廂有空位，讓他真切感受到初摘星的熱度有多「衝擊」。

不過，蔡中和表示，「我們還是一樣，不走飢餓行銷，也不搞熟客制，我們希望每個人都有機會來坐坐」，10月訂位會在9月1日開放，到時候再來看看，熱潮能延續多久。

▲方蒔夏季菜色「淬鍊珍饈-玫瑰玉露鴨、芋頭、東山龍眼、黑蒜、巧克力、金棗蜜餞」。（圖／方蒔提供）

擁有英國米其林星級餐廳、澳洲頂級料理餐廳及台灣多家法餐紮實歷練的蔡中和，擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶，夏季菜單以「節氣文化x島嶼氣候x台灣風土」為靈感，選用林園白鰻、馬祖淡菜、東山龍眼與阿美族金鑽鳳梨等在地食材，融合煙燻、發酵、辛香、熱帶果香與山野草本，交織出一場專屬於南台灣的夏日風情。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

另外，台北市大直地區從米其林指南登台以來，一直都是星光閃閃，RAW、祥雲龍吟、態芮、教父牛排搶先摘星，後來RAW、祥雲龍吟升二星，態芮持續從一星、二星升到三星，之後還有欣葉．鐘菜、米香與斑泊接力拿星。

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳今年摘星。（圖／記者黃士原攝）

雖然祥雲龍吟、RAW相繼結束營業，去年教父牛排也掉了星，不過今年8家新進榜的一星餐廳中，有3家也在台北市大直地區，分別是aMaze心宴、La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳及FRASSI，再加上原本的4家餐廳，大直商圈合計有7家星級餐廳、9顆星星，成為全台星級餐廳密度最高的地區。