ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄方蒔摘米其林一星「隔天9月訂位全滿」　9/1開放10月訂位

▲方蒔夏季菜色「風至漁洄-生澎湖鰹魚、澎湖紫菜、柴魚、馬蜂橙」。（圖／方蒔提供）

▲方蒔夏季菜色「風至漁洄-生澎湖鰹魚、澎湖紫菜、柴魚、馬蜂橙」。（圖／方蒔提供）

記者黃士原／台北報導

《台灣米其林指南2025》19日公布完整摘星名單，「方蒔」奪得一星榮耀，也是高雄唯一一家新進榜星級餐廳。主廚蔡中和在心情沉澱幾天後，今天於個人FB上提到「摘星後現象」，餐廳9月訂位在發布會隔天就全滿，10月訂位將在9月1日開放。

2023年4月開幕的方蒔，由主廚蔡中和與太太陳玉錡Kiky共同創立，希望為顧客創造更完整前場餐飲體驗。連2年成為米其林指南入選餐廳後，今年晉升為一星餐廳，身兼外場經理的陳玉錡也拿下服務大獎，蔡中和上台領獎時笑稱「原本要炫耀的，結果太太拿到的大獎更厲害」。

▲方蒔夏季菜色「土用丑日-林園白鰻、蘋果、味噌、阿里山山葵、柚子辣椒」。（圖／方蒔提供）

▲方蒔夏季菜色「土用丑日-林園白鰻、蘋果、味噌、阿里山山葵、柚子辣椒」。（圖／方蒔提供）

獲得米其林指南一星肯定後，蔡中和今日在個人臉書分享方蒔「摘星後現象」，他提到8月19日頒獎那天結束就趕回高雄出餐，結果還沒穿上廚師服，外場同仁就說「電話一直響、通知一直跳」，通知直接超過上限（只顯示100則），隔天餐廳的9月訂位就被訂滿，僅剩下幾天包廂有空位，讓他真切感受到初摘星的熱度有多「衝擊」。

不過，蔡中和表示，「我們還是一樣，不走飢餓行銷，也不搞熟客制，我們希望每個人都有機會來坐坐」，10月訂位會在9月1日開放，到時候再來看看，熱潮能延續多久。

▲方蒔夏季菜色「淬鍊珍饈-玫瑰玉露鴨、芋頭、東山龍眼、黑蒜、巧克力、金棗蜜餞」。（圖／方蒔提供）

▲方蒔夏季菜色「淬鍊珍饈-玫瑰玉露鴨、芋頭、東山龍眼、黑蒜、巧克力、金棗蜜餞」。（圖／方蒔提供）

擁有英國米其林星級餐廳、澳洲頂級料理餐廳及台灣多家法餐紮實歷練的蔡中和，擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶，夏季菜單以「節氣文化x島嶼氣候x台灣風土」為靈感，選用林園白鰻、馬祖淡菜、東山龍眼與阿美族金鑽鳳梨等在地食材，融合煙燻、發酵、辛香、熱帶果香與山野草本，交織出一場專屬於南台灣的夏日風情。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

另外，台北市大直地區從米其林指南登台以來，一直都是星光閃閃，RAW、祥雲龍吟、態芮、教父牛排搶先摘星，後來RAW、祥雲龍吟升二星，態芮持續從一星、二星升到三星，之後還有欣葉．鐘菜、米香與斑泊接力拿星。

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳今年摘星。（圖／記者黃士原攝）

雖然祥雲龍吟、RAW相繼結束營業，去年教父牛排也掉了星，不過今年8家新進榜的一星餐廳中，有3家也在台北市大直地區，分別是aMaze心宴、La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳及FRASSI，再加上原本的4家餐廳，大直商圈合計有7家星級餐廳、9顆星星，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 米其林一星 台灣米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【合法洗錢】清完的1元硬幣都快能當鏡子了！

推薦閱讀

王品集團3品牌推七夕情人節優惠

王品集團3品牌推七夕情人節優惠

方蒔摘米其林一星　隔天9月訂位全滿

方蒔摘米其林一星　隔天9月訂位全滿

新竹忘憂森林欣賞瀑布、走芬多精步道

新竹忘憂森林欣賞瀑布、走芬多精步道

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

速食店月底省荷包最新優惠

速食店月底省荷包最新優惠

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

六福村墓碑鎮9/6回歸　住房專案開跑

人氣早午餐「BRUN不然」進軍新北

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

王品集團3品牌推七夕情人節優惠

方蒔摘米其林一星　隔天9月訂位全滿

新竹忘憂森林欣賞瀑布、走芬多精步道

新光三越台南小北門店36家餐飲品牌

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366