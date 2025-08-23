新光三越台南小北門店8／29試營運　36家餐飲品牌一次看

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

記者黃士原／台北報導

新光三越旗下最新的台南小北門店將於8月29日試營運，這是新光三越繼中山店與新天地後，在台南開出的第3間分店，其中進駐餐飲品牌就有36個，包括首度登台的魁力屋拉麵、台南首家朵頤牛排、本村韓式炸雞，以及碳佐麻里集團全新品牌─湘碰杯・湘菜餐酒，滿足不同族群的飲食喜好。

新光三越台南小北門店進駐品牌結合食衣住行，其中進駐餐飲品牌就有36個，不少都是全台首發或南部首店，像是來自日本的「魁力屋拉麵」、燒肉丼飯專門店「山牛將」、碳佐麻里餐飲集團新品牌「湘碰杯・湘菜餐酒」、由臺虎精釀與台南知名酒吧TCRC聯手打造的「GIDDY」，以及饗賓餐旅旗下的「朵頤牛排」。

▲魁力屋拉麵。（圖／取自新光三越台南小北門店臉書）

首度登台就選擇進駐新光三越台南小北門店的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。

同時魁力屋拉麵也打造出台灣專屬湯頭「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。魁力屋在日本可以免費加蔥，台灣門市也將延續此服務。

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存。（圖／丸亀製麵提供）

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。

▲饗賓餐旅「朵頤」南部首店將進駐新光三越台南小北門。（圖／資料照／饗賓提供）

朵頤餐廳是饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，只要點用主餐就享有自助吧吃到飽，包含有季節沙拉、開胃涼菜、熱配菜、經典炸物、主廚主食、經典湯品與甜點飲品等類別，台南首店也是進駐台南小北門。

新光三越台南小北門店進駐餐飲品牌名單：

●GIDDY

●PRESERVE

●春水堂

●CAFE!N硬咖啡

●本村炸雞

●北村豆腐家

●大戶屋

●IKIGAI燒肉專門店

●添好運

●總裁牛肉麵

●瓦城

●丸亀製麵

●八色烤肉mini

●繼光香香雞

●芋艿訓

●迷客夏

●mini one

●朵頤牛排

●MOU MOU漢堡

●SPORTS NATION

●魁力屋

●黑毛屋

●真珠

●31冰淇淋

●湘碰杯

●樂丘廚房

●八月堂

●新高軒咖哩

●YAKINIKU YAMAGYU 山牛將

●Beard papa's

●卜卜角

●金桃家

●海濤客

●一〇八抹茶茶廊

●小宣屋壽喜燒

●花丼鐵板燒