全球最難訂10大餐廳曝光　「這一間」黃牛代訂喊價4.2萬

全球最難訂位餐廳榜首出爐，民眾必須寄出手寫明信片才有機會入席。（示意圖／Pixabay）

▲全球最難訂位餐廳榜首出爐，民眾必須寄出手寫明信片才有機會入席。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

全球最難訂位餐廳排行榜出爐！根據餐飲科技公司《Dojo》最新報告，部分名店的訂位難度已堪比「奧運比賽」，有的餐廳需要提前一年以上預約，甚至有人願意花上千美元購買轉售的訂位名額。榜首由美國緬因州的「The Lost Kitchen」奪下，顧客必須親手寄出明信片才有機會獲得用餐資格。

《紐約郵報》報導，這份報告分析過去90天內訂位轉售平台的數據，依據平均等待時間、需求與排他性，列出全球及美國最難預訂的餐廳排行榜。

排名第二的是紐約哈林區創立於1896年的義大利餐廳「Rao’s」。該餐廳僅有十張桌子，且完全不對外開放，座位屬於固定常客「所有」，外人若想入席只能靠人脈關係，這些用餐權甚至被視為家族傳承的「特權」。

在歐洲，西班牙成為最大亮點。位於巴塞隆納的「Disfrutar」曾於2024年獲選為「全球最佳餐廳」，訂位需提前一年。而赫羅納的「El Celler de Can Roca」則以長達330天的等待名單吸引全球饕客，展現沉浸式家族經營魅力。巴斯克地區的「Mugaritz」則排名第11，以實驗料理風格鞏固西班牙美食的創新地位。

其他歐洲名店也榜上有名，包括即將歇業的丹麥「Noma」，其訂位轉售價格仍高達1300美元；荷蘭的「De Librije」以永續理念與米其林三星聞名；法國、英國與義大利的多家餐廳同樣名列其中。

《Dojo》建議，想挑戰這些餐廳的食客可透過電子郵件、現場候位或在淡季提前數月規劃，少數餐廳甚至要求顧客發揮創意，以明信片作為唯一的入場門票。若選擇透過轉售平台購買訂位，則必須確認來源合法，以避免糾紛。

全球前十名最難訂位餐廳依序為：

The Lost Kitchen（緬因州，美國）
Rao’s（紐約，美國）
Disfrutar（巴塞隆納，西班牙）
House of Prime Rib（舊金山，美國）
El Celler de Can Roca（赫羅納，西班牙）
The Bank Tavern（布里斯托，英國）
Pujol（墨西哥城，墨西哥）
Damon Baehrel（紐約，美國）
Noma（哥本哈根，丹麥）
La Mercerie（馬賽，法國）

全球最難訂位餐廳榜首——美國緬因州的The Lost Kitchen，必須寄出手寫明信片才有機會入席。（圖／翻攝自X，@nypost）

▲全球最難訂位餐廳榜首——美國緬因州的The Lost Kitchen，必須寄出手寫明信片才有機會入席。（圖／翻攝自X，@nypost）

關鍵字： 餐廳 訂位 美食 排行榜 NOMA

【裝傻比賽冠軍】深夜開賓士炸街 還反問警：這樣很大聲嗎？

