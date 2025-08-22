開箱島語高雄店！炸物區新登場　9大餐檯必吃菜色一次看　

▲島語高雄店今日開幕 。（圖／記者黃士原攝，以下同）

記者黃士原／台北報導

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，高雄首店今日開幕，相較於南港店，在原有的8大餐檯基礎上新增炸物區，合計提供超過200多道料理，每座餐檯都有必吃招牌菜，更聯手多家百年品牌，包括烘焙達人王鵬傑、義豐冬瓜茶、員林百年老字號仙草，以下介紹9大餐檯的必吃菜色。

為了島語高雄漢神店，漢來美食位於高雄漢來飯店內的各餐廳幾乎上上下下都動起來了，品牌總經理劉子銘表示，有來自集團高端品牌「名人坊」世貿店燒臘部門主廚分享的片皮鴨烤製技術，提供日料為主的「盛」島檯，醋飯的作法則來自集團弁慶日本料理前主廚的私藏配方，米其林入選餐廳「福園台菜海鮮餐廳」人氣餐點「一品香東坡肉」也吃得到。

▲蘿蔓雪絲揚。

▲炸牡蠣。

▲炸鮑魚、炸小卷。

「極」─炸物區

島語的每座島檯都有自己的名字，新增加的「極」提供各式炸物、串揚的專場，為了更極致的表現日料板前職人精神、即時現做的精髓和味道，規劃島檯時並設置了6個座位，就像坐在居酒屋的板前一樣，可以邊吃邊欣賞廚師製作料理。必吃炸鮑魚、生蠔麵包揚、蘿蔓雪絲揚。

▲松葉蟹腳。

▲香箱蟹。

▲鮑魚。

▲藍鑽蝦。

「鮮」─海鮮料理

島檯上除了滿滿的藍鑽蝦、當令螃蟹外，松葉蟹腳、香箱蟹以及法國海螺。此區另一邊是生菜沙拉區，有與在地小農契作栽種的產銷履歷生菜，還有西班牙進口ALJOMAR伊比利豬熟成火腿，搭配主廚自製香腴濃郁的松露肝醬和獨特的龍眼乾肝醬。

▲炙燒壽司（比目魚、鮮蝦、干貝）。

▲炙燒鮭魚。

▲柚香鮪魚。

▲鮭魚生魚片。

「盛」─日本料理區

這裡每日從台東成功漁港新鮮直送各式現流漁獲，將南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等進口高檔海鮮，媲美專業日料餐廳的生魚片、握壽司，以及日本和牛、比目魚等炙燒握壽司，而關鍵的壽司米也特別選用米香濃郁Ｑ彈的高雄147香米。

此區也設計4個板前座位，讓新鮮不只在食材，還在料理前的那份對話感，讓人有種恍若置身高檔日本料理餐廳的錯覺。

▲生蠔燒。

▲蒲燒鰻魚。

▲魷魚一夜干。

「爍」─烤物區

這個島檯結合食材與技藝，完美呈現高溫直火的美味，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，透過酒香勾引出蠔肉的鮮美。蒲燒鰻魚則是道地關西風味的展現；還有下酒的魷魚一夜干、和風骰子牛和醬燒雞腿。

▲甕仔雞。

▲西瓜綿蒸海上鮮。

▲京式片皮鴨包餅。

「膳」─中式料理

除了保溫鍋裡的中式餐點，以宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅，已經成為島語菜色人氣王排行裡的前3名；耗時數個月培育的專屬「漢來島語雞」，烤製成庶民美食－甕仔雞，皮香肉嫩、手撕盛盤，沾雞油或特調胡椒辛香粉品嚐，味道鮮美；西瓜綿蒸海上鮮選用傳承30餘載的「台南將軍區洪家西瓜綿」及龍膽石斑入菜，鹹香酸甜、襯托鮮甜海味；主食櫻花蝦魚子炒飯則是用台灣最高品質台梗9號米翻炒入味。

▲台灣戰斧豬排。

▲酥皮濃湯。

▲松露蘑菇濃湯與附餐小可頌。

▲干貝+大蝦。

「炙」─西式燒烤區

此區提供現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排，以及罕見的台灣戰斧豬排，採用濕式熟成的台畜「好欣豬」戰斧，肉質細緻、風味醇厚。西餐中不可或缺的配角非濃湯莫屬，酥皮玉米濃湯使用的螺旋酥皮、搭配松露蘑菇濃湯的附餐小可頌皆出自世界冠軍麵包師－王鵬傑師傅之手，從細節給予顧客更奢華的用餐體驗。另外有現煎干貝、小卷與大蝦。

▲XO醬鮮蚵煲。

▲胡椒鮑魚豬肚雞。

「煲」─煲湯鍋物

此區有鮮甜更勝龍蝦的花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、胡椒鮑魚豬肚雞，還有選用嘉義東石鮮蚵製作的XO醬鮮蚵煲，打上一顆大成旗下品牌「上品語」日規生食級鮮雞蛋，即使半熟也可安心享美味。

▲義式吉拉朵冰淇淋。

▲烤布蕾。

▲手工小甜點。

「繽」─甜點冰品區

10多種精緻手工小甜點、現烤的舒芙蕾、熔岩巧克力蛋糕外，不能錯過的還有現在韓國最流行、在南港島語也是搶過哈根達斯風頭的義式吉拉朵冰淇淋，不定期更換的6種口味、新鮮現做，低糖低脂、口感清爽。

▲飲料區。

「沁」─飲料區

半圓的弧形區域裡有百萬咖啡機與世界冠軍咖啡師烘焙咖啡豆的結合，台虎的生啤，除了持續聯手亞洲五十大最佳酒吧的TCRC主理人阿翔，推出專屬島語高雄漢神店的聯名調酒「閃耀芭梨」將伏特加巧妙結合紅心芭樂、梨子，碰撞出新滋味。

這裡除了引進多家百年品牌飲品，例如台南義豐冬瓜茶、員林百年老店仙草，以及古早味十足的金門復元堂酸梅湯，還與知名果汁茶飲品牌「大苑子」合作，推出「不紫葡萄芭樂」果汁。

▲用餐區採半包廂的動線設計。

▲板前座位。

此外，島語台北南港店以「Fine Dining」為核心概念，2店高雄漢神店重新定義自助餐的尊榮體驗，座位區規畫了更多私密空間給消費者，入口旁廊道也設置了舒適的候位區，提供品牌設計師級的座椅、還設有咖啡機，這個貼心的設置，讓客人在等候入內用餐前，可以暫時歇腳休息，用餐空檔若有私人電話，也可以暫離座位在這裡接聽處理。

全場660坪空間僅設350席，半包廂的動線設計和取餐走道巧妙區隔座位，客人享用美食時不會受到往來取餐客人的干擾。此外，每張桌子都擺放了胡椒、海鹽等調味罐，刀、叉、湯匙也以筷架安放，加上進口品牌餐具，整體質感更加提升。

