ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

手搖飲推「柚香林萌」淋手打奶霜　玄米穀麥系列主打無咖啡因

▲▼特．好喝推出全新柚香林萌金萱系列。（圖／特．好喝提供）

▲特．好喝推出全新果茶系列飲品。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻夏日商機，茶飲品牌「特．好喝」推出全新果茶系列，選用金萱茶做為基底，搭配葡萄柚、檸檬打造2款酸甜系飲品，即日起於全門市開賣。

▲▼特．好喝推出全新柚香林萌金萱系列。（圖／特．好喝提供）

▲柚香林萌絨蜜金萱淋了手打雪白奶霜。

特．好喝推出全新2款果茶，「柚香林萌金萱」以手採金萱作為茶底，搭配葡萄柚與檸檬，且吸得到豐富果肉，中杯售價60元、大杯70元；「柚香林萌絨蜜金萱」則以柚香林萌金萱為基底，最後淋上手打雪白奶霜，變成消暑系奶蓋果茶，每杯售價70元。

▲▼老賴茶棧推出全新「玄米穀麥系列」。（圖／老賴茶棧推提供）

▲老賴茶棧推出全新「玄米穀麥系列」。（圖／老賴茶棧提供）

老賴茶棧全門市近日則推出全新「玄米穀麥系列」，主打無咖啡因、低負擔，一共有5款飲品選擇，包括細火慢焙的「玄米穀麥茶」、結合冬瓜與檸檬的「冬檸穀麥」、手工豆漿搭配焙炒麥香的「穀麥豆香」、升級版「穀麥奶茶」、加入濃郁牛乳基底的「穀麥太后牛乳」。

▲▼有飲（Youin）聯名迪士尼「小飛象」，以歡樂馬戲團為主題，共同打造「拎呼芒芒， Fly in 有飲馬戲團，暢遊童話世界」的主題活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲有飲迎來芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

另外，有飲迎來夏季芒果季，首推2款全新飲品，「芒果燕麥奶」選用全新配料微Q蜜燕麥結合香甜芒果、滑順燕麥奶，售價65元；「芒果奶酪沙沙」則是滑順奶酪、沁涼芒果冰沙與鹹甜玫瑰鹽奶霜的組合，售價85元；還有3款重磅回歸芒果飲包括「芒果四季春」、「Juicy芒果優優」、「爆芒啵啵（指定門市販售）」。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光
►肯德基周末推「炸雞桶6折」　開學季點心買1送1

關鍵字： 美食情報 美食雲 特．好喝 老賴茶棧 有飲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

推薦閱讀

2025池上秋收藝術節　優人神鼓合體桑布伊

2025池上秋收藝術節　優人神鼓合體桑布伊

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

坐落台東山海交界的隱世藝廊咖啡！

坐落台東山海交界的隱世藝廊咖啡！

雅室牛排台中七期店試營運

雅室牛排台中七期店試營運

「We TAIWAN」夯爆大阪世博

「We TAIWAN」夯爆大阪世博

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

爭鮮推「DINOTAENG矮袋鼠」限量周邊　首波5款8/20開賣

爭鮮推「DINOTAENG矮袋鼠」限量周邊　首波5款8/20開賣

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

長榮與潮牌推全新過夜包　紐約線10月起吃得到A5肋眼牛排

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

大稻埕煙火今「雙倍施放」至600米寬

王品「尬鍋」只營業到8/31

南投「遮雨棚夜市」每周只開三天

新竹按摩竟有滷肉飯吃到飽！

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

平日500「港點、炸螃蟹」吃到飽！

「新・肉多多」8/16試營運限量買1送1

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

2025池上秋收藝術節　優人神鼓合體桑布伊

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

坐落台東山海交界的隱世藝廊咖啡！

雅室牛排台中七期店試營運

「We TAIWAN」夯爆大阪世博

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

三商炸雞限時買1送1！加碼棒腿買6送6

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366