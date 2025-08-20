手搖飲推「柚香林萌」淋手打奶霜　玄米穀麥系列主打無咖啡因

▲特．好喝推出全新果茶系列飲品。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻夏日商機，茶飲品牌「特．好喝」推出全新果茶系列，選用金萱茶做為基底，搭配葡萄柚、檸檬打造2款酸甜系飲品，即日起於全門市開賣。

▲柚香林萌絨蜜金萱淋了手打雪白奶霜。

特．好喝推出全新2款果茶，「柚香林萌金萱」以手採金萱作為茶底，搭配葡萄柚與檸檬，且吸得到豐富果肉，中杯售價60元、大杯70元；「柚香林萌絨蜜金萱」則以柚香林萌金萱為基底，最後淋上手打雪白奶霜，變成消暑系奶蓋果茶，每杯售價70元。

▲老賴茶棧推出全新「玄米穀麥系列」。（圖／老賴茶棧提供）

老賴茶棧全門市近日則推出全新「玄米穀麥系列」，主打無咖啡因、低負擔，一共有5款飲品選擇，包括細火慢焙的「玄米穀麥茶」、結合冬瓜與檸檬的「冬檸穀麥」、手工豆漿搭配焙炒麥香的「穀麥豆香」、升級版「穀麥奶茶」、加入濃郁牛乳基底的「穀麥太后牛乳」。

▲有飲迎來芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

另外，有飲迎來夏季芒果季，首推2款全新飲品，「芒果燕麥奶」選用全新配料微Q蜜燕麥結合香甜芒果、滑順燕麥奶，售價65元；「芒果奶酪沙沙」則是滑順奶酪、沁涼芒果冰沙與鹹甜玫瑰鹽奶霜的組合，售價85元；還有3款重磅回歸芒果飲包括「芒果四季春」、「Juicy芒果優優」、「爆芒啵啵（指定門市販售）」。